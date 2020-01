Jaime Valdés: "Mi salida de Colo Colo fue completamente decisión de Mario Salas"

Jaime Valdés disfrutó como pocos el ascenso a Primera División de Deportes La Serena. Pajarito se mantendrá en Primera División después de su salida de Colo Colo y a los 39 años vivirá una nueva aventura en la serie de honor del fútbol chileno.

"No era fácil estar esperando una final, te desgasta mentalmente, pero pudimos sostener los 90 minutos aunque no teníamos ritmo de partido y llegamos a los penales. Gracias a Dios se nos dio y pudimos ascender", relató en conversación con Radio ADN.

Pero su salida de Colo Colo fue el tema principal. "Yo sabía que estaba de paso y ese momento tenía que llegar. No me lo esperaba, pero se dio. Me dolió mucho, fueron días difíciles, por eso tomé la decisión de seguir jugando porque pensé dejar ahí mi carrera, pero conversando con amigos, con mis representantes, decidí jugar un año más", sentenció.

¿Por qué salió del Monumental? Valdés apunta directamente al técnico, Mario Salas. "Fue una decisión completamente de Mario no contar conmigo para 2020. Yo podía rendir y ser un aporte, pero él estimó que no era necesario. Salí de Colo Colo y como me sentía bien, me fui a La Serena", explicó.

"La decisión me la comunicaron Mario Salas y Marcelo Espina. Fue una reunión muy cortita y después de dos minutos di las gracias y me fui. No ameritaba pedir explicaciones, aparte que para mí fue un golpe duro. Decidí salir del estadio y llegar a mi casa", recordó el mediocampista.

El quiebre se venía gestando hace un tiempo. Según Valdés, "la relación con Mario Salas fue normal hasta el clásico con la U. Yo quería ser titular y lamentablemente él tomó otra decisión. Pero no fue una pelea como se dijo: le di mis puntos de vista, que era un partido difícil, no era un partido normal. Necesitábamos jugadores de experiencia", apuntó.

Finalmente, Pajarito reconoció que "Mario Salas tiene una forma de trabajar que yo no comparto. Por eso no jugué mucho con él. Su forma de juego es muy directa y yo creía que en momentos hay que hacer la pausa y hacer circular la pelota para encontrar espacios. Eso no le gustaba a Mario Salas de mi juego y yo no comparto su forma de plantear los partidos".