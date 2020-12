Humberto Suazo enciende la "final" de La Serena con Colo Colo: "Volver al Monumental será una alegría"

Deportes La Serena y Colo Colo son rivales directos en la lucha por mantener la categoría en el Campeonato Nacional, y justamente ambos equipos se miden en la próxima fecha, con ventaja para los nortinos, que vienen en racha.

El equipo de la Cuarta Región derrotó por 1-0 a Deportes Iquique, con Humberto Suazo como protagonista, quien se llevará las miradas cuando granates y albos se miden en el estadio Monumental.

Chupete anticipó el juego que se desarrollará el próximo martes en Macul, señalando que en su casa han conversado mucho acerca de aquel compromiso.

"No puedo negar que ese partido ha sido muy comentado en la casa, volver al Monumental para mí será siempre una alegría. Independiente de lo que pasó (su salida del club en 2015 con un juicio de por medio), la gente siempre se va a acordar de las buenas actuaciones y los campeonatos que logré ahí", señaló el artillero en el CDF.

Suazo vuelve al Monumental - AgenciaUno

"Más que todo estoy agradecido de Colo Colo. Ahora me toca jugar de contrario, pero me siento muy contento, muy feliz acá, disfrutando cada momento con mucha responsabilidad y ayudando al equipo a lograr los resultados", agregó el ex seleccionado nacional.

Por último, Suazo habló de la pelea por la permanencia: "sabiendo también que tenemos partidos muy complicados por delante, pero uno está acostumbrado a esto. Primero, necesitamos tranquilidad, el equipo ha trabajado a conciencia, sabiendo las dificultades que tenemos para sumar puntos, hoy se está viendo un equipo jugando como si fuera una final, hoy fue un partido difícil pero pudimos lograrlo".

Colo Colo y La Serena se medirán este martes desde las 18:30 horas en el Monumental, partido que podrás seguir por RedGol.