Humberto Suazo y su dura salida: "En Colo Colo me trataron como a un cualquiera"

En enero de 2015 se concretó la vuelta de Humberto Suazo a Colo Colo luego de su exitosa carrera en México donde marcó 121 goles y es uno de los ídolos históricos del Monterrey.

Pese a las expectativas y a las ilusiones de la hinchada alba, el rendimiento de Chupete no fue el esperado y más encima salió por la puerta de atrás luego de un confuso incidente con el ex entrenador José Luis Sierra y su ayudante, Pedro Reyes.

"Hoy se está viendo reflejado lo que es. Más allá, la decisión fue injusta, quedé dolido no lo puedo negar. Con la familia salimos adelante. Tú cuando en una empresa, sientes que no les sirves, hacen lo que hicieron contigo", aseguró Humberto Suazo en Pelota Parada de CDF.

Humberto Suazo ante Gustavo Lorenzetti (Getty Images)

Chupete asegura que lo trataron mal y eso le digue doliendo. "Les da lo mismo lo que entregaste y si diste tantos campeonatos. Esta es la primera vez que me referí a este tema. Me trataron como cualquiera y eso a la larga me afectó", cuenta con evidente tristeza.

De todos modos, el goleador asegura que hay que diferenciar al hincha de Colo Colo, con sus dirigentes.

"No tengo rencor. Todos saben quienes manejan el club, con la gente no tengo nada que decir, el cariño que me demuestran día a día, todo. El club se va destapando año tras año. Del Colo siempre voy a ser hincha. Hay cosas que duelen, tú das todo por algo y te tratan como cualquiera. Pasa en el fútbol y en la vida cotidiana", cerró.