Gustavo Canales no lo puede creer. A poco de la media hora del primer tiempo, Octavio Rivero acusó un dolor que lo sacó del partido. Diego Acevedo reemplazó al delantero uruguayo, quien intentó seguir en la cancha del estadio Santa Laura, pero la molestia fue más grande. Pese a esos inconvenientes, Unión Española contó con Miguel Pinto en modo inexpugnable y gracias a un cabezazo de Manuel Fernández venció por 1-0 a la Universidad de Chile en la semifinal de vuelta de la Copa Chile.

Ese tanto del zaguero central uruguayo le permitió al otrora goleador hispano celebrar su tercera victoria desde que tomó la conducción interina del plantel estelar de la Furia Roja. Todas fueron en la Copa Chile, pues no ha podido sumar de a tres en siete compromisos dirigidos. Pero lo que convoca es hablar del paso a la gran final, instancia donde Magallanes espera al elenco de la colonia.

Y así lo hizo Canales con Todos Somos Técnicos, el programa de TNT Sports. "Estoy muy contento, me parece que justificamos el avance a la final. El Campeonato Nacional nos viene castigando mucho pensando en lo mostrado en funcionamiento. El fútbol es así, teníamos la esperanza de plasmar esa superioridad en el resultado final. Nos costó muchísimo porque estamos terminando mal las jugadas y no estamos finos en los últimos metros. Para variar sufrimos, pero el equipo justificó el avance a la final a lo largo de la llave", reflexionó el oriundo de General Roca en torno al desenlace de la serie.

Pero también se refirió a las pocas apariciones mediáticas que ha tenido, más allá de las conferencias de prensa pre y pospartido. A esa consulta de Juvenal Olmos, quien le planteó un supuesto enojo, el otrora goleador del Romántico Viajero y Deportes La Serena, entre otros clubes, respondió con claridad. "Para nada estaba enojado. Si me enojo, me retan en mi casa. No me puedo enojar con nadie", introdujo Gustavo Canales, quien llegó a estrenarse con la Roja en un partido por Clasificatorias.

"Daba las notas en la conferencia de prensa y me parecía que no era momento. Ahora me convenció Marcelo (Díaz) porque me parece que no soy del principal protagonista y menos sin tener la ratificación de que voy a seguir al frente del equipo. Me parece un poco coherente mantener la distancia con los medios, entiendo que los medios van a pegar cuando la cosa vaya mal. No consumo mucho, pero sé que el ambiente se te va a caer. Sabemos que la sangre es lo que más alimenta a los medios. Me parecía prudente no salir a dar declaraciones mientras los resultados no se dieran", aclaró el DT de 40 años, quien no sabe qué pasará con su futuro, aunque todo apunta a que no continuará como entrenador de la plantilla estelar.