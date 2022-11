Universidad de Chile tuvo varias ocasiones para anotar. Pero no tuvo manera de vencer al inexpugnable Miguel Pinto, quien sostuvo la clasificación de la Unión Española a la gran final de la Copa Chile, instancia en la que se enfrentará a Magallanes.

Luego de la derrota, en la directiva de Azul Azul pusieron en duda el respaldo hacia Sebastián Miranda que hace algunas semanas parecía irrestricto. Y el director técnico interino de la U también hizo sus descargos. Respecto del análisis de la llave que terminó con un 1-0 a favor de los hispanos a raíz de un cabezazo del defensor uruguayo Manuel Fernández, el entrenador destacó al golero rival.

"Unión tuvo más la pelota, pero las mejores jugadas las tuvimos nosotros. Miguel Pinto estuvo muy bien. Ellos en juego tuvieron más posesión y en el gol cabeceó solo, no sé si tuvieron chances tan claras como nosotros. No pudimos concretar, nos apuramos demasiado por ir al arco rival. Esto es fútbol se gana con goles y no pudimos hacerlos", expresó el otrora lateral derecho de la UC, entre otros clubes.

Pero no se quedó con eso. No profundizó mucho en las discutidas decisiones de Julio Bascuñán, quien decidió invalidar una jugada que terminó en un gol de globito de Ronnie Fernández por un foul de Cristian Palacios sobre el experimentado golero de 39 años. "Cobra la falta cuando la pelota está adentro. No quiero emitir comentarios", expresó Miranda, quien llegó a la U luego de pasar por el cuerpo técnico de Patricio Ormazábal en la Roja sub 20.

Miranda deja abierto el adiós a la U: "Las decisiones las toma el club"

Sebastián Miranda sabe que resta poco tiempo para que inicie el período de evaluaciones. Y dejó abierta la puerta para que el partido ante Cobresal sea el último de su ciclo como DT de los azules, donde ha tenido dos interinatos al cabo de esta campaña. "Hace 50 días me pidieron el objetivo de zafar del descenso", marcó el estratego.

"Con trabajo ese tema está superado. Me genera tranquilidad. Había mucha ilusión en Copa Chile y no lo conseguimos. En la U siempre hay exigencia, queríamos terminar año de una manera que nadie esperaba. Me duele, tenía mucha ilusión porque cuando asumí siempre creí que nos salvaríamos del descenso: confiaba en ellos y en que podríamos luchar. No lograrlo es un fracaso y lo asumo como tal", apuntó también el ex Columbus Crew de Estados Unidos.

Y añadió que "no quiero hablar del próximo año. Las decisiones las toma el club, me siento cómodo y querido, pero las decisiones siempre son pensando en lo mejor para el club".