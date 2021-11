Guarello vuelve a la carga y ratifica grave acusación contra Cristián Aubert: "Alejandro Lorca no quiere más guerra, quiere que lo dejen en paz"

El desgarrador relato de Alejandro Lorca tras la derrota de Universidad de Chile ante Ñublense acarreó duros coletazos, y pese a que TNT Sport desmintió recibir presiones para despedir al comunicador, en las últimas horas Juan Cristóbal Guarello ratificó la acusación y dio nuevos antecedentes.

"Desazón completa en una U no sólo no tiene piernas, a la U le han robado el coraje, a la U le han sacado el alma", narró Lorca tras la última caída azul, palabras que le sacaron ronchas al director de Azul Azul y ex presidente de la U, Cristián Aubert.

Las primeras versiones apuntaban a que el timonel habría exigido al canal el despido del relator, algo que fue rápidamente desmentido por TNT a través de un comunicado oficial.

Sin embargo, Juan Cristóbal Guarello volvió a la carga y reafirmó sus dichos en Radio ADN, entregando detalles de la acusación. "Salió el señor Cristián Aubert a contestarme, negando todo y diciendo que tengo una persecución contra Universidad de Chile. Anoten bien".

"Sí existió la llamada de Cristián Aubert no sólo a los altos ejecutivos de TNT Sports, sino también a la ANFP. Quería presionar por dos lados a Alejandro Lorca. Claro, no pidió el despido, pero sí que se retractara y disculpas públicas de Alejandro Lorca", reveló.

El periodista añadió que "Lorca no quiere más guerra, quiere que lo dejen en paz, pero el llamado existió, las presiones las hubo y lo que pidió el señor Aubert fue que se retractara y disculpas públicas. O sea, ¿y si no lo hacía qué?".

"Como se filtró y se armó un escándalo, (Aubert) reculó y se comunicó con Alejandro Lorca personalmente y le bajó el volumen a las cosas. Lo que pudo haber hecho primero, de escribirle a Lorca, ‘por qué fuiste tan duro con nosotros’, qué sé yo, no. Se fue en la pachotada, en la prepotente, no le resultó y ahora anda de víctima", explicó Guarello.

De paso el comunicador agregó que "no tengo ninguna persecución contra el señor Aubert y contra la U. Es más, estamos intentando de salvar a Universidad de Chile de esta gente que está haciendo este negocio tan oscuro y que tiene a la U en su hora más negra. Y no lo digo yo, lo dice el rector de la Universidad de Chile".

"Así que no se dejen engañar: Aubert llamó a altos ejecutivos de TNT, gente que ni siquiera está en Chile, están fuera del país. Llamó a la ANFP, quería que presionaran. Quería disculpas públicas y que se retractara Alejandro Lorca de lo que dijo después del partido con Ñublense", complementó.

Guarello concluyó con una demoledora sentencia, asegurando que "Lorca fue respaldado por el canal, pero el canal tampoco quiere más guerra. Eso fue lo que ocurrió. Esta especie de victimización de Aubert no corresponde. Él sabe lo que hizo. Es más, me mandó a presionar con otra gente, trataron de aguacharme y tengo las pruebas".