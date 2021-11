El director de Azul Azul y ex presidente de la concesionaria a cargo del fútbol de Universidad de Chile, Cristián Aubert, reaccionó ante la versión del periodista Juan Cristóbal Guarello que lo acusa de haber solicitado el despido del relator Alejandro Lorca, después de su alocución en la derrota de la U ante Ñublense.

La antesala de la visita de Universidad de Chile a Universidad Católica por el Campeonato Nacional, partido clave para la lucha por la permanencia del conjunto azul en Primera División, ha estado marcada por una denuncia de Juan Cristóbal Guarello contra Cristián Aubert.

Según el periodista, el director de Azul Azul solicitó el despido de uno de los más respetados relatores de TNT Sports. "Aubert pidió la salida de un periodista, esta vez se trata de Alejandro Lorca, porque no le gustó lo que dijo sobre Azul Azul", sentenció Guarello.

Sin embargo, la reacción del ex presidente de la U no se hizo esperar. En contacto con Redgol, Aubert descartó la veracidad de los hechos, aunque cuestiona la narración de Lorca, quien se refirió a "una dirigencia que no existe, sin liderazgo, inoperante, cobarde".

"Desmiento categóricamente la información difundida en un programa de DIRECTV, respecto a que yo habría llamado a TNT Sports solicitando el despido del periodista Alejandro Lorca por criticar a la dirigencia de nuestro club en la transmisión del partido ante Ñublense", declaró Aubert.

Acto seguido, el dirigente asegura que en Azul Azul "no compartimos la forma ni en el fondo de los comentarios hechos al aire por Alejandro Lorca, lo que no implica que yo, ni nadie en el club, haya tenido contacto alguno con funcionarios de TNT Sports".

Finalmente, Aubert se refirió directamente al origen de la versión: "Esta grave denuncia lanzada por Juan Cristóbal Guarello, quien ha demostrado de manera continua tener una animadversión en contra de mi persona y con el club, no tiene ningún sustento ni veracidad, tal como acontece con innumerables señalamientos que ha hecho en el último tiempo".

Universidad de Chile ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos por el origen desconocido de sus nuevos dueños y la mala campaña que ha seguido durante esta temporada, que tienen al equipo con riesgo de descenso en la tabla de posiciones.

Pese al mal panorama, el cuadro azul todavía puede clasificar a la Copa Sudamericana, aunque deberá sacudirse de la mala racha actual, que suma seis derrotas consecutivas y nueve partidos sin ganar en el Campeonato Nacional.