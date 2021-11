En el partido de Universidad de Chile ante Ñublense, que terminó con victoria de los chillanejos que complican y mucho al Romántico Viajero con el descenso, el relator de la transmisión de TNT Sports, Alejandro Lorca, opinó sobre el presente de la U manifestando que la dirigencia de Azul Azul ha sido “inexistente” y “cobarde” al dejar solo al plantel de jugadores.

Ante esto, el periodista Juan Cristóbal Guarello denunció en Más Que Fútbol, de DirecTV Sports, que Cristián Aubert, director y ex presidente de la concesionaria que rige a la U de Chile, llamó a TNT Sports para pedir el despido de Lorca. “Lo de Cristián Aubert es inconcebible, nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez se trata de Alejandro Lorca, porque no le gusto lo que dijo sobre Azul Azul. No es algo nuevo”, sentenció el periodista.

Dicha versión fue descartada por Aubert a RedGol y TNT Sports también reaccionó emitiendo un comunicado, donde sentencian que “velamos siempre y en forma integral, por los principios básicos de la libertad de expresión, bajo el marco de que las opiniones vertidas en nuestras transmisiones son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente una posición editorial del canal”.

Asimismo, recalcan que “este medio de comunicación no recibió mensaje alguno solicitando la salida del Sr. Alejandro Lorca”.

Éste es el comunicado completo de TNT Sports por la situación de Alejandro Lorca

Respecto de algunas publicaciones sobre la transmisión del encuentro entre Ñublense y Universidad de Chile el pasado jueves 4 de noviembre, TNT SPORTS señala lo siguiente:

Este medio de comunicación no recibió mensaje alguno solicitando la salida del Sr. Alejandro Lorca por sus declaraciones durante la emisión de dicho partido.

En TNT SPORTS, velamos siempre y en forma integral, por los principios básicos de la libertad de expresión, bajo el marco de que las opiniones vertidas en nuestras transmisiones son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente una posición editorial del canal.