Universidad de Chile es el absoluto puntero del Campeonato Nacional, porque transcurridas 10 fechas es el único equipo que aún no conoce la victoria y tiene una ventaja clara ante sus rivales.

La U está en la cima con 24 puntos, tres más que Palestino, cuadro que le metió presión este viernes, porque en el arranque de la fecha 11 le ganó a Deportes Copiapó por 3-1.

Los azules tienen un duelo fundamental este domingo, porque se medirán ante otro de sus perseguidores, Deportes Iquique, en un lance que se jugará en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Marcos González le pone presión a la U

Para analizar la previa del partido de la U con Iquique en RedGol llamamos a Marcos González, campeón de la Copa Sudamericana con los laicos, quien dijo que hay que aprovechar que Colo Colo está centrado en la Libertadores y los de Gustavo Álvarez deben sacar ventaja.

Marcos González en su etapa de jugador de la U.

“Todos los partidos son clave para mí, porque hay que aprovechar que Colo Colo y Huachipato, equipos que el año pasado estaban en la parte alta de la tabla, están en competencia internacional todavía, y mientras más ventaja se le saque a esos equipos, mejor. Ahora se viene Iquique, pero para mí todos los partidos son clave”, dijo el Lobo del Aire.

¿Será un problema ir a Concepción? “Yo creo que el viaje es más largo para Iquique que para la U, así que en ese sentido no hay desventaja”, aclaró.

“La U siempre tiene más responsabilidad, siendo local o no, siempre tiene responsabilidad. El favoritismo es algo que se arma en el entorno, pero no en la interna del equipo”, cerró el ex seleccionado nacional.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Chile vs Deportes Iquique?

El partido clave entre Universidad de Chile y Deportes Iquique, por la undécima fecha del Campeonato Nacional, está pactado para jugarse este domingo 5 de mayo, a partir de las 15:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

