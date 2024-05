El delantero había comenzado sumando minutos, pero en los últimos partidos no ha sido ni considerado. Se desconocen las razones de su marginación.

No lo pasa bien: Nicolás Guerra vuelve a quedar fuera de la citación en la U

Universidad de Chile no quiere cederle terreno a sus escoltas y este fin de semana se juega tres puntos claves para seguir en la cima del Campeonato Nacional. El Romántico Viajero recibe a Deportes Iquique en un duelo donde está obligado a ganar.

Tras el triunfo de Palestino esta tarde ante Deportes Copiapó, el elenco estudiantil quedó con presión en el liderato de la tabla de posiciones. Gustavo Álvarez tiene clara su misión y no se guardará nada ante los Dragones Celestes. Eso sí, en su citación tendrá a un gran ausente: Nicolás Guerra.

El Kun no ha logrado convencer del todo al entrenador azul y una vez más de quedará abajo del bus. Su situación comienza a preocupar a los hinchas y al propio jugador, quien parece haber quedado sin espacio ante el alza mostrada por Luciano Pons.

Nicolás Guerra otra vez al margen en la U

Nicolás Guerra no lo ha estado pasando nada de bien en las últimas semanas en Universidad de Chile. El delantero pasó de ser una de las alternativas a ni ser considerado, lo que ha generado alerta entre los fanáticos azules.

Nicolás Guerra sigue sin ser considerado en la U. Foto: Photosport.

Para el choque con Deportes Iquique, el técnico Gustavo Álvarez recupera figuras y saldrá con un once estelar a buscar los tres puntos. No obstante, el Kun no figura en los planes ni de la banca, tal como ha sido en los partidos anteriores.

Así por lo menos lo reveló Bolavip, donde aseguraron que Nicolás Guerra no se subirá al bus. “Ni siquiera es considerado y se queda en Santiago a la espera de una nueva oportunidad. Sin duda, es el gran golpe de la convocatoria de Álvarez”, explicaron en el medio.

Y es que la situación del atacante ha causado preocupación entre los hinchas. Luego de sumar 55′ minutos en el duelo ante Unión Española el 8 de abril, desapareció por completo de la acción.

Ante Coquimbo Unido fue a la banca, pero contra Palestino y Huachipato ni eso. Gustavo Álvarez no ha dado a conocer las razones, aunque todo se explicaría con el reencuentro con los goles de Luciano Pons, su apuesta en la delantera.

Nicolás Guerra tendrá una dura tarea si es que quiere volver a ser considerado en Universidad de Chile. El Kun perdió la confianza del técnico y ahora deberá hacer lo posible para recuperar el lugar que tenía hasta hace no mucho tiempo atrás.

¿Cuáles son los números de Nicolás Guerra en la U esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Nicolás Guerra ha logrado disputar un total de seis partidos oficiales con Universidad de Chile. En ellos acumula un gol, no registra asistencias y alcanza los 144 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile intentará mantener su invicto para alejarse en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Este domingo 5 de mayo desde las 15:00 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes Iquique en Concepción.

