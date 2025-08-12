Universidad de Chile tiene durante las próximas dos semanas una llave clave por la Copa Sudamericana ante Independiente. La ida es en Santiago y la revancha en Argentina.

Los azules saben que los argentinos llevan una racha de partidos sin conocer de la victoria en la segunda parte del torneo, lo que marca el duro presente de los dirigidos por Julio Vaccari.

Pero Gustavo Álvarez tiene la película clara, porque en la previa del encuentro ante el Rojo, hizo un análisis de lo que viene para ellos, y pone una meta para sus dirigidos.

La meta que se fija Gustavo Álvarez en Universidad de Chile ante Independiente

En conferencia de prensa, el técnico de Universidad de Chile intenta calmar las aguas a los hinchas azules de cara a la llave con Independiente.

De hecho, en sus palabras destaca que han aprendido de su paso por los torneos internacionales en el 2025: Primero en la Libertadores y ahora en la Copa Sudamericana.

“La gran diferencia es la intensidad y jerarquía. Sobre todo la jerarquía individual y colectiva de los equipos. Lo definimos por velocidad técnica inteligencia y táctica, es un todo que te hace crecer”, comentó el DT a los medios.

Universidad de Chile busca seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En ese sentido, pone la meta para la llave con los argentinos. “Por la historia del club no podemos solo participar, tenemos que competir”, destaca Gustavo Álvarez.

“Los aprendizajes son los mismos en cada partido, siempre hay conclusiones que si se bien interpretan son crecimiento“, complementó el técnico de los azules en la previa del duelo con Independiente.

La U tiene sus jugadores para la Sudamericana

Según informa Emisora Bullanguera, estos son los citados de Universidad de Chile para enfrentar este miércoles 13 de agosto, a las 20:30 hrs, a Independiente por la Copa Sudamericana.

Porteros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli.

Defensas: Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia, David Retamal.

Volantes: Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano, Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Sebastián Rodríguez, Flavio Moya, Antonio Díaz.

Delanteros: Lucas Di Yorio, Lucas Assadi, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández e Ignacio Vásquez.

