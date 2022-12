Se acerca la gran final de Qatar 2022. Argentina y Francia chocan este domingo en el Estadio Lusail para definir quién se queda con la ansiada Copa del Mundo: la Albiceleste de Lionel Messi, que busca la tercera estrella de su historia, o Les Bleus de Kylian Mbappé, que sueñan con el bicampeonato.

Mientras, el territorio sudamericano mira atento a su único representante en competencia. En Chile, la chance de ver a Argentina campeón genera sentimientos divididos ante la amplia historia entre las selecciones andinas, pero varios dejan de lado las diferencias para alentar a la Albiceleste.

Uno de ellos es Fernando Ubiergo. El cantante nacional será un argentino más para la gran definición de este domingo y, en conversación con RedGol, explicó las razones detrás de este sentimiento: unión sudamericana, callarle la boca a los franceses y un cariño por Messi.

"No me cabe en la cabeza ni en el corazón otra posibilidad que ver a Argentina ganar su tercer Mundial. Las razones son tres. La primera es que, como chileno y sudamericano, veo a los chicos argentinos en la selección y siento que podrían ser de un barrio de Chile, Perú o Uruguay", comentó.

"Me siento mucho más cercanos a ellos. Si nosotros estuviéramos en la final, me gustaría que los argentinos, peruanos y uruguayos pensaran lo mismo. No se debe pensar de otra manera, sino vamos estar jodidos. Siempre seremos tercermundistas por estar divididos y separados", siguió.

"La segunda razón es por las declaraciones de Mbappé y los franchutes que creen que su fútbol es superior al sudamericano", siguió. Hace unos meses, la estrella del PSG ninguneó las Eliminatorias de nuestro territorio, asegurando que aquí no se juegan "partidos de nivel" como en Europa.

"Me gustaría que Messi y compañía les taparan la boca y demostraran lo que es nuestro fútbol, que con infinitos menos recursos es todo un arte. Se sobreponen más allá de las precarierdades y eso es todo un mérito", destacó el autor de El tiempo en las bastillas.

"El tercer argumento tiene que ver con Messi. Es el mejor jugador del mundo ya por décadas y se lo merece. Para nosotros es un orgullo enorme tener tan cerquita a estrellas como Diego Maradona y Messi. Que gane Argentina", cerró con seguridad el artista.

