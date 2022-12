Ibai Llanos no olvida el termeo a los chilenos por parte de los argentinos en Qatar y le dio respuesta categórica sobre a quién apoya en la final del Mundial.

Ibai ni ahí con Argentina en la final: "Los chilenos y yo no queremos que gane por gente como tú"

Los ánimos están caldeados previo a la final del Mundial de Qatar y uno que no ha estado ausente en el debate a pesar de la temprana eliminación de su selección, es la figura española de Twitch Ibai Llanos.

Y esta semana con miras a la final del Mundial a la que clasificó primero Argentina tras derrotar a Croacia, es que tuvo un áspero diálogo con el streamer argentino La Cobraaa, quien es conocido por tener varios comentarios 'termos' contra otras selecciones como Uruguay, España o el mismo Chile.

Mientras hablaban sobre a quién apoyaban otros países en la definición, el argentino le preguntó a Ibai sobre la participación de la albiceleste:

"Yo lo que te puedo decir sinceramente lo que siento es que este nivel de Messi hace que mucha gente le haga ilusión que gane Messi (el Mundial). Si fuese por gente como tú (La Cobraaa), yo no querría que Argentina gane".

Declaración que dejó sorprendido a su compañero de streaming en Twitch, a lo que Ibai complementó:

"Por gente como tú, yo iba por Marruecos .Es el sentimiento que tendrá algún chileno que me esté oyendo hoy. La verdad es que por Messi me puede hacer ilusión, pero es que luego escucho a La Cobraaa y voy por Marruecos, de verdad. Es que ahora mismo un chileno me está diciendo en casa, 'Ibai lo siento igual que tu macho".

Este es el video del entretenido diálogo:

La razón detrás de las palabras de Ibai es por las constantes bromas que hace tanto el streamer argentino como otros hinchas, tanto para Chile como a España.

Y es que Llanos no olvida un momento que le sacan constantemente los argentinos cuando él en un partido de baloncensto donde los hispanos fueron campeones, alabó el siglo XXI de España en lo deportivo, siendo señalado por hinchas de Argentina que lo molestaban tanto al punto que el amigo de Piqué se enojó y dijo que España era más que la selección argentina en los últimos 30 años.

Con la selección española eliminada en octavos a manos de Marruecos, el mismo Ibai ha defendido a su selección luego de las burlas de otros equipos, y a la hora de dar su candidato al menos repasó a la albiceleste y sus hinchas antes de la clasificación de Francia sobre los marroquíes este miércoles.

La final entre Les Blues y el elenco de Lionel Messi será este domingo 18 de diciembre a las 12:00 horas, con la transmisión por TV abierta y online en vivo.

Puedes revisar la conversación completa entre Ibai y La Cobraaa a continuación (el diálogo en cuestión inicia a los 50:30)