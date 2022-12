Francia y Argentina protagonizarán este domingo la gran final del Mundial de Qatar 2022, en un duelo que tiene todos los ingredientes necesarios que ser un verdadero partidazo, desde figuras con talento, dos estrellas del más altísimo nivel y claro, declaraciones previas que podrían encender un poco más el ambiente.

Esto lo decimos porque las vueltas del fútbol hicieron que el francés Kylian Mbappé disputará esta final ante un equipo sudamericano, meses después de haber declarado que “la ventaja que tenemos en Europa por sobre Argentina y Brasil es que aquí siempre jugamos partidos de alto nivel. Ahora comienza la Liga de las Naciones de la UEFA, por ejemplo, y, cuando lleguemos a la Copa del Mundo estaremos a punto”.

El atacante del PSG no se quedó ahí, ya que agregó que “Argentina y Brasil en este aspecto no tienen eso. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando mirás las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan”.

Uno que se tomó muy a pecho estás palabras fue el portero Emiliano Martínez, quien en charla con TyC Sports respondió en su momento que “Bolivia en La Paz (a 3600 metros de altura), Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica”.

“Cada vez que viajás para jugar con la Selección son dos días de ida y vuelta. Estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar a Inglaterra en media hora está en el predio. Que vaya a Bolivia, Colombia o Ecuador a ver qué tan fácil es”, concluyó.

Este domingo 18 de diciembre ambos jugadores se verán las caras desde las 12:00 (hora chilena) en el Estadio Lusail, uno buscando anotar su gol y otro tratando de evitarlo, representando a Europa y Sudamérica por ver quien tiene la selección más dominante.

