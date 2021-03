Felipe Flores revela que fichó en Barnechea por Jaime Pizarro: "Para mí es un orgullo que me dirija"

Felipe Flores sorprendió a todos esta semana anunciado que dejaba Deportes Antofagasta para fichar en AC Barnechea, elenco comandado por Jaime Pizarro y que intentará batallar en la parte alta para lograr el ascenso a la división de honor del fútbol chileno.

Los Huaicocheros, que este 2021 harán de locales en San Francisco de Mostazal, cuentan con siete caras nuevas hasta ahora: Benjamín Rojas, Franz Schultz, Matías Blázquez, Pedro Navarro, Ethan Espinoza, Gaspar Di Pizio y FF17.

Pese a que la decisión del ex Colo Colo por jugar el Primera B fue cuestionada por muchos, el propio Flores justificó su elección esta mañana en diálogo con Las Últimas Noticias:

"Tuve posibilidades de ambas divisiones y agradezco a los dirigentes que me llamaron, pero la decisión pasó porque estaba el profe Jaime Pizarro, a quien conozco hace años y para mí es un orgullo que me dirija. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé", confesó el artillero.

Flores agregó que Pizarro "fue el primer técnico que me llevó a entrenar al primer equipo de Colo Colo, cuando tenía 14 años más o menos. Ahí estaban (Manuel) Neira, (Iván) Zamorano, (Braulio) Leal y (Rodolfo) Madrid".

El otrora delantero de los Pumas explicó además los motivos que utilizó Pizarro para convencerlo de firmar por AC Barnechea:

"Conversamos mucho antes de firmar, me insistió en que se reforzó y quiere subir. Y eso me dio ilusión. En el entrenamiento vi jugadores buenos e interesantes. Mis compañeros me recibieron increíble. Estoy contento de estar en Barnechea", comentó.

Flores dejó Antofagasta para firmar en Barnechea.

"Mi principal preferencia era jugar, ya que el año pasado fui casi siempre a la banca y tuve dos partidos de titular. Necesitaba sentir el ritmo de los partidos completos, las 15 fechas, y el profe me dijo que me iba a dar la confianza de jugar", detalló FF17.

Por último, Felipe Flores no esquivó los cuestionamientos que generó su fichaje y aseguró tener muy claro lo dura que es la Primera B y la batalla por el ascenso.

"(Estoy) consciente de que es súper complicado subir, los equipos se reforzaron bien y hay clubes históricos, pero así como es difícil también sorprende. Porque, por ejemplo, no estaba en los planes que subieran Melipilla y Ñublense porque los candidatos son Cobreloa y Temuco. Todo puede pasar", cerró.