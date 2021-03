Waterman reconoce cercanía con Everton y lamenta su frustrado traspaso a Colo Colo: "Capaz que la oferta que mandaron no gustó"

Lo que no pudo hacer Colo Colo lo está logrando Everton, que está muy cerca de fichar a Cecilio Waterman, aunque el delantero de la Universidad de Concepción negó que el traspaso estuviera cerrado.

“Estoy en Concepción. Ha salido en todas partes lo de Everton pero no se ha cerrado nada, mañana debo presentarme a entrenar con la Universidad de Concepción”, dijo el ariete panameño en ADN.

“A mi no me han informado nada, me dijo algo mi representante, pero yo no he sabido nada, quizá están conversando, estoy esperando a ver que sucede finalmente“, añadió.

Eso sí, admite que los rumores “han sido verdad, mi representante lo dijo y al club llegó la información. Ellos están haciendo lo mejor para todos, hicieron el esfuerzo por comprarme y no puedo ser mal agradecido, estoy esperando que se pueda dar para el beneficio de ambos“.

Waterman estuvo muy cerca de llegar a Colo Colo (Agencia Uno)

Sobre su frustrado paso a Colo Colo, afirmó: “Fue un tema entre clubes. Mi representante tenía todo listo, pero capaz que la oferta que ellos mandaron a la Universidad de Concepción no gustó, lastimosamente no se dio”.

Finalmente, Cecilio reconoce que prefiere jugar en Primera División: “Estoy dispuesto a jugar este campeonato en la Primera B. Hice la pretemporada, ahora salió esto de Everton y todo jugador quiere jugar en Primera, es un lindo club para ir a mostrarse, una linda ciudad, si Dios lo permite iré a asumir ese reto”.

