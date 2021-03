Felipe Flores se ilusiona con el regreso de Jaime Valdés a Colo Colo: "Él jugaría gratis"

Colo Colo sigue trabajando de cara a su estreno en el Campeonato Nacional 2021. Los albos enfrentan este sábado a Unión La Calera en un duelo marcado por las ausencias de los referentes en los últimos años.

Esteban Paredes y Julio Barroso salieron pese a que Gustavo Quinteros lo quería, generando un vacío de emblemas que lideren el equipo. Felipe Flores, nuevo refuerzo de Barnechea, conversó con El Deportivo de La Tercera y aseguró que "se notó en el partido con Católica (Supercopa) que al plantel le falta alguien que ordene a los jóvenes en la cancha y que menaje el partido".

Fue ahí que FF17 dejó en evidencia su emoción por un posible regreso de Jaime Valdés a Pedrero. "Creo que hoy los dirigentes de los clubes grandes piensan más en el negocio que en lo deportivo. Por ejemplo no contratan a Pajarito, porque no lo van a vender y no entienden que esa inversión te beneficiará en el juego".

Jaime Valdés dejó Colo Colo luego de diferencias con Mario Salas. Foto: Agencia Uno

Pero eso no fue todo, ya que Flores enfatizó que con el volante podrían hacer más que tener un referente. "Te sacará campeón y potenciará a tus figuras jóvenes. Además, tampoco creo que sea tanta plata contratar a Jaime, porque él jugaría gratis por Colo Colo".

Su llegada a Barnechea

Este martes Barnechea anunció la llegada de Felipe Flores en una movida que sorprendió a todos. El delantero dejó Deportes Antofagasta para buscar nuevos desafíos y terminó en una Primera B que se potenció con todo esta temporada.

"Todo el mérito es del ‘profe’ Jaime (Pizarro), porque él me convenció de venir a este club. Igual tuve posibilidades y estoy agradecido de todo quienes me llamaron, pero el proyecto de Jaime me sedujo y me convenció de que aquí encontraré el fútbol que me gusta", señaló FF17.

Finalmente explicó por qué decidió partir de los pumas para irse con los huaicocheros. "En el último año jugué súper poco y yo quiero estar en la cancha. Además, Barnechea se reforzó muy bien y estoy seguro que vamos a pelear por algo grande, en un torneo difícil, pero nada nos quitará el sueño de ascender".

