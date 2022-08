Nicolás Maturana salió a dar explicaciones después de que la ANFP denunciara sus críticas al arbitraje en el Tribunal de Disciplina. Hasta ahí todo muy serio, hasta que dos ex compañeros del mediapunta de Cobreloa tomaron el asunto para la chacota.

Ex Colo Colo y ex U. de Chile "chaquetean" las disculpas de Nicolás Maturana hacia los árbitros de Primera B

La antesala de la visita de Cobreloa a Deportes Puerto Montt que abre la fecha 24 del Campeonato Nacional de Primera B ha estado marcada por las explicaciones que salieron a dar los mineros luego de las críticas vertidas contra los arbitrajes y la influencia algunos dirigentes en el desarrollo del torneo de ascenso.

El último que lo hizo fue Nicolás Maturana, que ante el mal cometido del réferi Omar Oporto en el duelo ante Deportes Santa Cruz recordó que el pito había sido defenestrado por Javier Castrilli, en la polémica que terminó con la salida del ex jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP y el reintegro de los jueces despedidos.

"¿Era uno de los árbitros que Castrilli iba a echar? Todos decíamos que (Castrilli) no tenía razón, pero al final creo que tenía mucha razón en todo lo que iba a hacer. Y nosotros, prestándole ropa mediante el Sifup. Creo que estuvimos mal, tendríamos que haber investigado primero", aseguró el mediapunta del cuadro naranja.

Pero ante la denuncia del directorio de la ANFP hacia el Tribunal de Disciplina, Maturana tuvo que echar pie atrás, y lo hizo con una declaración pública en su cuenta de Instagram. "Quiero sinceramente excusarme con todas aquellas personas, autoridades o instituciones que puedan haberse sentido molestos u ofendidos con mis palabras", sentenció Matu.

El chaqueteo de Marcos Riquelme y Felipe Campos



Sin embargo, y en paralelo a la declaración pública de Nicolás Maturana, dos ex compañeros del jugador aprovecharon la ocasión para bromear con el contenido de la solemne carta. Se trata del ex Colo Colo Felipe Campos y el ex Universidad de Chile Marcos Riquelme, quienes compartieron vestuario con el mediapunta en Palestino.

Primero fue el turno del defensor, hoy en Everton, que respondió con ironía en Instagram. "Oye, que escribes lindo tú. Me sorprendes cada día, fíjate", lanzó Campos. Luego vino el delantero, hoy en Always Ready de Bolivia. "Esas no son las letras de Matusss", puntualizó el ariete con picardía.

Maturana no tardó en responder. "Gracias, gorreado por mí", le dijo a Pipe Campos; y luego le dio su ración a Riquelme. "Cabeza de foco, es algo serio", sentenció. El último aludido pidió una tregua. "Jajajá, no te enojes tanto, hermano. Sabes que te quiero un poquito, corneta", agregó el ex delantero azul.

El resto fueron mensajes de apoyo de hinchas de Cobreloa y otros clubes, además de una tonelada de likes. Incentivo de cara a un partido clave para que los naranjas sigan en la lucha por alcanzar al disparado líder de la B, Magallanes, que se encuentra a diez puntos de distancia a diez partidos del término de la campaña.