A tres días de su inesperada salida de Santiago Wanderers el ex entrenador caturro, Emiliano Astorga, acabó con el silencio y se sinceró en torno a la razones de su adiós al club, diparando con fuerza contra las determinaciones tomadas por Reinaldo Sánchez.

A través de un comunicado oficial los porteños confirmaron la salida del deté y, de paso, dieron por perdida la batalla por mantener la categoría en el Campeonato Nacional. El descenso ya era inminente.

Con juveniles en cancha la escuadra de Valparaíso selló ante Curicó la pérdida de la categoría, bajando a Primera B y acabando con el sueño de remontada que en algún momento lideró con éxito Astorga.

Con el descenso consumado, el ahora ex estratega wanderino conversó en extenso con La Estrella, donde entregó detalles de cómo se gestó su salida. "Es lo que quería el nuevo presidente, ir pensando en 2022, sabiendo que el club estaba casi descendido".

"Lo venían pensando desde hace varias semanas, por eso también se produce mi salida, porque yo siempre puse al equipo más fuerte que teníamos, pensando siempre en la opción de salvarnos", agregó, para luego lanzar un misíl contra la gestión de Reinaldo Sánchez.

"No quise que me impusieran cosas, ni que me impusieran qué futbolistas debían jugar, para algo está el técnico, que es el que debe determinar el equipo. Yo busqué siempre armar la oncena más fuerte para sumar puntos, así que no acepté eso, y por eso se da mi salida", explicó.