Las últimas horas que ha vivido Santiago Wanderers, previo a su partido frente a Curicó Unido por el Campeonato Nacional, han sido más que agitadas con el anuncio del despido de Emiliano Astorga como entrenador para luego ser anunciado Moisés Villarroel como nuevo entrenador, decisión a la que le dieron marcha atrás pues Jorge Garcés fue definido como técnico.

Son muchas las dudas que se presentan de cara al compromiso frente a los torteros y un nuevo episodio del convulso momento se vivió a través de las redes sociales de varios jugadores del equipo que se manifestaron a través de las redes sociales con un comunicado publicado en simultáneo.

"Queremos declarar que nuestras intención ha sido y será terminar este año de la mejor manera en lo deportivo y profesional. Independiente de los resultados creemos que por respeto a la institución, nuestras familias, compañeros de profesión y a nuestra hinchada. Debemos defender los colores con lo mejor y con todo lo que tengamos", es parte del texto subido.

"La gerencia del club ha decidido y nos a comunicado el interés de competir con jugadores que tengan vigencia de contrato el próximo año, situación que no compartimos por lo anterior expuesto en relación al respeto a los colores y nuestros compañeros de profesión. Sin otro particular esperamos nuestras palabras sean claras, no sean mal interpretadas y sean aclaratorias", añadieron.

Sin embargo, el delantero Ronnie Fernández fue quien añadió una frase mucho más contundente al final del comunicado y dejó en evidencia su molestia con ls decisiones recientes tomadas dentro de Santiago Wanderers. "Nos tiraron la micro por el barranco", indicó el atacante.