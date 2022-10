El fútbol chileno vive días de muchas emociones revueltas. Tristeza sentirán algunos, vergüenza otros y rabia de seguro más de algún hincha ha tenido por los últimos acontecimientos en los que se han visto envueltos Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Situación que genera preocupación, y Cristián Basaure lamenta profundamente todo lo sucedido.

La vuelta de cuartos de final de Copa Chile entre Universidad de Chile y Universidad Católica tuvo que suspenderse con tan solo cinco minutos jugados por una brutal agresión a Martín Parra con fuegos de artificio, y pocos días después el techo del sector Cordillera del Estadio Monumental colapsó en pleno arengazo albo antes del "tetraclásico", que fue aplazado.

Por eso, el Tigre Táctico aprovechó su espacio como comentarista del programa RedGol en La Clave para lanzarse con todo. "En lo personal yo he tenido una semana decepcionante, y creo que mucha gente debe sentirse igual, pero no desde la victimización, sino que decepcionante por los hechos", apuntó de entrada.

Después, Basa destaca que su malestar es producido principalmente por "las conductas y respuestas ante la violencia que hemos vivido esta semana, y hablo de varios entes". Y tras eso el rostro de TNT dispara.

Basaure especifica que no se refiere "solamente del directivo que después del clásico quería pensar solo en su metro cuadrado y quedarse con los tres puntos, con cero visión de lo que estaba ocurriendo, sino que uno dice "el partido se tiene que jugar" y del otro lado reclaman que "no, nos tienen que dar los puntos", y le había caído un fuego artificial a un futbolista, y no es primera vez que pasa".

"Después, también desde adentro, yo digo que acá o se sientan todos los protagonistas del espectáculo y comienzan a reformular eso o el fútbol termina de agonizar y muere, y para mí hoy está agonizando", lanzó sin filtro.

Basaure detalla que su vaticinio "no es de exagerado, es lo que siento, lo que percibo, creo que como industria está mal. ¿Por qué digo esto? El otro día hablaba con Lucho Marín y me decía que hace un tiempo se juntaban en la misma mesa el sindicato, ANFP, TNT Sports, Carabineros y Estadio Seguro para formular y programar los partidos y que de un día para otro eso se cortó. Entonces, si no hay posibilidad de dialogar, si se corta de un día para otro y nadie sabe por qué, estamos complicados".

"Yo creo que es importante que todos estemos en la misma, y digo todos incluyendo a los medios de comunicación, porque al final siento que la odiosidad genera odiosidad, entonces una nota puede generar eso, una simulación o un gesto de un futbolista lo mismo con la barra, el hincha también puede generarla, entonces, al final, ¿quién educa a quién? La culpa siempre es de la vaca, entonces al final es un círculo vicioso que nadie asume", complementa.

Después, Basa lamenta que "nadie dice sabes qué, paremos acá y empecemos a cambiar, porque como lo hemos hecho toda la vida y el fútbol sigue funcionando nos comemos el caramelo del folclor, "no, si es parte del folclor", "esto tiene que ser así", a mí me parece que estamos equivocados, de verdad".

"Creo que hay cosas que hay que deconstruir, justamente como eso, como el simular constantemente, hoy está de moda el comunicado y no salir a dar la cara, y estoy hablando a nivel macro, no enjuiciando a alguien especialmente, pero hay que asumirlo y debemos hacerlo todos, partiendo por uno", añade.

"En el fútbol pareciera que toda decisión es política, más que con visión"

Cristián Basaure lamentó el triste panorama que enfrenta el fútbol chileno tras los sucesos en los que se han visto envueltos Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, y en RedGol en La Clave continuó con su intenso análisis de toda la situación.

"Ha sido gris la semana, lo de Colo Colo también es inexplicable, y qué pasa con eso, empezamos con que "juanita o juanito trabajó en Católica, entonces "que este y esto otro", y volvemos a la pelea chiquita, y lamentablemente se ha politizado, porque eso pasa, en el fútbol toda decisión pareciera que es política más que con visión".

"Entonces uno dice "no, que va a favorecer a Católica", "no, que va a favorecer a Colo Colo", "no que ahora quieren castigar a la U", oye, todos se pueden sentir perjudicados, y es válido, pero hay que mirar más allá, y también es súper necesario que hayan personas idóneas en los cargos que tienen voz y voto, como por ejemplo Estadio Seguro, pasa que tenemos miedo", agrega.

Tras eso, el Basa apunta que "el otro día escuchaba a Lucho Marín, que me encantó lo que dijo en TNT, yo creo y estoy convencido de que en general hay tanta sensación de miedo, que es como "no voy a decir nada porque se van a enojar", "no voy a comentar esto porque me van a agredir en redes sociales", hay una sensación de miedo constante y las cosas se pueden decir, no hay que ser violento, no hay que ser agresivo ni faltar el respeto, pero se pueden y se tienen que decir".

"En Uruguay hace un tiempo contrataron a un experto de seguridad traído desde Argentina para cambiar el fútbol uruguayo con intervención del gobierno, pero fue cuando hubo un muerto. Tuvo que haber un muerto para poder corregir lo que estaba pasando, no estoy diciendo que esa es la fórmula, pero si no nos sentamos y comenzamos a buscar acciones concretas esto va de mal en peor", concluyó.