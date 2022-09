El técnico Sebastián Miranda asegura que la intención de todo el plantel de la U es jugar el compromiso ante la UC, pero debe estar el portero Martín Parra en condiciones de disputar el compromiso. En ese sentido, le pega a las autoridades de la Federación, por no tomar en cuenta la salud del jugador para pensar en reprogramar el encuentro.

Universidad de Chile ha tomado una postura clara por el suspendido encuentro por los cuartos de final de Copa Chile ante Universidad Católica, donde aseguran que están dispuestos a volver a la cancha pero con Martín Parra en perfectas condiciones.

El portero, que se encuentra en reposo de una semana por las graves lesiones que produjo la explosión de fuegos artificiales en Valparaíso, todavía no se sabe cuándo podrá volver a las canchas, por lo que sus compañeros lo quieren esperar.

En ese sentido, el técnico Sebastián Miranda aclara los dichos de las últimas horas y la molestia de parte de la U con la Federación de Fútbol de Chile, que ya confirma en reprogramar el encuentro sin saber con exactitud sobre la salud del arquero.

"Lo primero me parece que es la reprogramación de la Federación, donde más que la decisión lo que enreda fue el cómo. Fueron las declaraciones del presidente de ANFA que hace generar dudas y eso nos tiene complicados y preocupados por cómo se toman las determinaciones. Que hagan salir a personas de un directorio para resolver da para especulaciones y es lo que menos debería haber pasado, nos sentimos perjudicados porque no fue transparente", comentó Miranda.

Por lo mismo, el entrenador mantiene la postura del plantel, que está dispuesto a volver a jugar el compromiso pero exigen que esté en perfectas condiciones Martín Parra.

"Nosotros dijimos que no queríamos jugar porque nos parece injusto, pero después de todo lo que ha pasado queremos, si la decisión es así, que se reanude sin problemas, pero con Martín en cancha. Es víctima de todo esto y que no esté en cancha es perjudicial y los más perjudicados somos nosotros. Las condiciones tienen que ser las mismas y Martín tiene que estar en cancha. Ha hecho un esfuerzo y es la víctima. Salió perjudicado, estuvo internado, tiene daño en el oído y tiene reposo una semana. Ese es el requerimiento. Si hay que jugar, que no nos parece, lo mínimo es que se juegue con Martín recuperado", enfatizó el entrenador azul.

Por lo mismo, asegura que no están dispuestos que los dejen inscribir a Cristóbal Campos para apurar la fecha del partido, porque apoyan con todo que Parra pueda completar los minutos.

"Las bases del torneo dicen otra cosa, que tiene que ser la misma gente de la planilla. Bajo ese parámetro seguimos las bases del campeonato. Eso requiere que Martín esté bien. Tiene una semana de reposo para después ver si puede entrenar. Eso es lo más justo, porque no es justo que la víctima, que es Martín, quede fuera del partido", finaliza.