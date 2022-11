Cobeloa vs Copiapó en la Liguilla ¿Qué resultados necesita cada uno para ascender?

El pasado miércoles Deportes Copiapó y Cobreloa animaron una gran final de ida de la Liguilla de Ascenso en el Luis Valenzuela Hermosilla, duelo que si bien terminó con empate a cero contó con bastante ímpetu que se tradujo en varios palos y dos expulsiones, uno para cada equipo, Camilo Ponce para los locales y Nicolás Palma para los visitantes, ambos a los 69 minutos.

En ese contexto, Cobreloa recibirá este domingo al “León de Atacama” en el Zorros del Desierto por el duelo de vuelta, buscando ambos cuadros el ascenso a la división de honor, donde ya se encuentra Magallanes, por ello, en Redgol te invitamos a conocer que resultados necesitan ambos equipos.

¿Qué resultados necesita cada uno para ascender?

Al terminar sin goles el encuentro de ida, Cobreloa y Deportes Copiapó necesitan ganar el partido para lograr el tan ansiado ascenso a la división de honor. En caso de que esto no ocurra y el partido de revancha finalice en igualdad, el ganador de la serie se definirá vía lanzamientos penales, ya que no se considera el marcador, al no haber la regla del gol de visita ni tampoco habrá tiempo extra.

La Previa:

El encuentro entre los “Zorros” y los copiapinos comenzará a las 19:00 horas de Chile en el Zorros del Desierto de Calama y contará con el arbitraje de José Cabero como principal referí de la contienda.

Junto a Cabero estará Alejandro Molina y Claudio Urrutia, como primer y segundo asistente, de manera respectiva. El cuarto réferi será Héctor Jona y para el VAR el designado fue Juan Lara, mientras que el ayudante en el sistema de videoasistencia será Gabriel Ureta.

¿Cómo llegaron a la Final de la Liguilla de Ascenso?

Los Loínos fueron los primeros en clasificar a la final de la Liguilla de Ascenso, ya que terminaron en elsegundo puesto de la tabla de posiciones de la Primera B con 68 puntos. El “León de Atacama” por su parte, finalizó 3° con 52 en la fase regular y tuvo que definir su cupo ante Universidad de Concepción (5-1) y Puerto Montt, donde a pesar de que en la ida cayeron 3-0, por la vuelta lograron ganar 4-0 y avanzar a la gran final de la liguilla.

Compacto de la Final de ida de la Liguilla: