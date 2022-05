La victoria de Cobreloa sobre Santiago Morning en La Pintana tuvo tintes de epopeya. Pero no por el gol en el epílogo de David Escalante, ni por la multitud de hinchas loínos que llegaron al estadio Municipal de La Pintana. El capitán naranja, Rodolfo González, jugó pese a la tragedia de su familia en la antesala del choque por el campeonato de Primera B.

La vivienda de la madre del defensor loíno en Puerto Montt fue arrasada por un incendio este viernes, aunque los daños sólo fueron materiales y los moradores terminaron ilesos. De todas formas, el Rolo no pegó un ojo y salió con a la cancha con el dolor a cuestas, para liderar al cuadro que dirige Emiliano Astorga.

Consumada la victoria, González reconoció el duro trance que le tocó vivir. "Me cuesta un poco, porque no fue fácil lo que vivimos como familia. Ayer lamentablemente mi mamá perdió su casa en un incendio y no es fácil Así que le dedico este triunfo a ella, a mi sobrina, a mi hermana y a la gente que me acompañó y se portó de manera extraordinaria", valoró.

De esta manera, el capitán loíno pudo sobrellevar el momento y recibió un baño de cariño de parte de los fanáticos santiaguinos. "No me queda más que agradecer a la gente que ha acompañado esta campaña, nos han seguido y nos han entregado su apoyo", subrayó el defensor en diálogo con TNT Sports.

Con la victoria, Cobreloa subió al segundo lugar de la tabla de posiciones de la Primera B, en compañía de Unión San Felipe, y quedó a 14 puntos de diferencia del sólido puntero del ascenso, el sorprendente Magallanes.

De todas formas, en Calama esperan reducir aún más la distancia y luchar por el ascenso directo en la segunda rueda. Los naranjas tienen dos partidos pendientes y recibirán en casa a Deportes Santa Cruz y Copiapó, el 2 y 6 de junio próximos.