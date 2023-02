En la ANFP no tomaron en consideración el pedido de O'Higgins de no recibir a la barra de Universidad de Chile en Rancagua este domingo. De hecho, el delegado presidencial asegura que espera que vaya un puñado de espectadores a alentar al Bulla.

Un vuelco en el tema del público visitante se vive para el partido que el domingo jugarán O'Higgins y Universidad de Chile, en Rancagua. Los celestes no tenían contemplado venderle entradas a la barra del Bulla, debido a que acusan haber roto el memorial de los 16 hinchas rancagüinos fallecidos hace una década.

En las bases del Campeonato Nacional se establece que debe haber tickets para la barra de la visita, por lo que la ANFP amenazó a O'Higgins que haga cumplir esta regla.

"Luego de analizada la situación, la normativa que regula a la Asociación y otros antecedentes tenido a la vista tales como el correo electrónico de la autoridad regional de Estadio Seguro, señor Pablo Yarra, donde manifiesta que por su parte no hay inconveniente para cumplir con el 5% del público visitante, según señalan las bases del torneo; el directorio de la ANFP ha resuelto no acceder a lo solicitado, por no acompañarse antecedentes fundados que motiven tal decisión", señalan desde Quilín según un documento publicado por La Tercera.

“Los partidos disputados sin público de Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo en el transcurso de 2022- no tuvieron su origen en autorizaciones de directorio de la ANFP, sino en resoluciones de la autoridad", agregan en la ANFP.

Esto es importante, porque desde la Delegación Presidencial aseguran que están dispuestos a que vaya la barra de los azules. "Le pedimos al club que rebajaran al mínimo la cantidad de público visitante y ellos decidieron no jugar con público de visita y solicitaron jugar con público local, pero con un aumento del aforo”, explicó el Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López, en conversación con Radio ADN.

La idea de la autoridad gubernamental es que vayan cerca de 500 fanáticos de la U al partido, por lo que seguramente O'Higgins deberá acceder a esta petición y abrir sus puertas al público visitante, para el encuentro que se jugará a las 18 horas del domingo.