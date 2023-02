El 9 de febrero del 2013 el fútbol chileno vivió una de las tragedias más lamentables durante su historia. Aquel día, 16 hinchas de O’Higgins perdieron la vida debido al volcamiento de un bus que trasladaba a parte de la parcialidad del Capo de Provincia luego de un encuentro disputado en Talcahuano ante Huachipato.

El bus se volcó en la Cuesta Caracol de Tomé, accidente que aún enluta al balompié nacional. La fecha que quedará grabada por siempre, sobre todo en los hinchas rancagüinos y jugadores de aquel plantel, es recordada con nostalgia debido al triste desenlace que tuvieron aquellos fanáticos por seguir al equipo de sus amores.

“Fue un momento difícil. No fue fácil haberlo vivido. Me tocó ser capitán mucho tiempo de O’Higgins, club en donde me tocó vivir buenos y malos momentos, pero este fue un momento muy complicado. Una tragedia que te marca muchísimo. Sin dudas que es el momento más triste de mi carrera futbolística”, señaló Luis Marín a Redgol, portero de aquel plantel de O’Higgins en la temporada 2013.

Desde el 2013 y por aprobación de la Cámara de Diputados de Chile, el 9 de febrero quedó registrado como el Día nacional del hincha de fútbol. “Es algo que nos unirá de por vida con el hincha de O’Higgins”, agregó el ex jugador.

Un campeonato por los 16

En julio del 2012, O’Higgins estuvo a segundos de conseguir su primera estrella en Primera División luego disputar la final del Torneo de Apertura ante la Universidad de Chile, elenco que terminó igualando la serie en los descuentos del partido para finalmente imponerse desde los lanzamientos penales.

Luego de la tragedia de los hinchas rancagüinos, la institución se armó de valor y se hizo más fuerte. En diciembre de aquel año, O’Higgins derrotó a Universidad Católica por la cuenta mínima en una final única y logró conseguir su primer título en la máxima categoría del fútbol chileno, gracias al solitario tanto de Pablo Hernández.

Gran parte del plantel que fue parte de la tragedia se mantuvo en el equipo y lograron una verdadera hazaña, donde afloró el recuerdo y la memoria de aquellos hinchas que dejaron su vida por seguir los colores del Capo de Provincia.