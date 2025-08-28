La Champions League siempre nos da sorpresas. Aún con el cambio de formato, que considera una llamada Fase de Liga por sobre una ronda grupal, el principal torneo de Europa regala cositas a destacar.

Si bien ya están claros los equipos que se enfrentarán a partir del 16 de septiembre, este torneo es escenario de golpes inesperados, que esconden grandes historias.

Este viene de un país que se encuentra prácticamente más cerca de Asia que de Europa, fueron una de las sorpresas de las fases previas y reacciona a un cruce con un gigante mundial.

La viral reacción de los nuevos protagonistas de la Champions League

Este modesto club que solo ha ganado dos títulos de su país, clasificó a la primera fase previa de la Champions League, y dejó en el camino a sus rivales para llegar a la Fase Liga.

Enfrentaron al Olimpija Ljubljana (Eslovenia), al KuPS Kuopio (Finlandia), al Slovan Bratislava (Eslovaquia) y al Celtic (Escocia) para llegar a enfrentar a Real Madrid, entre otros.

Se trata del humilde Kairat Almaty, de Kazajistán, quienes ya conocen a sus rivales en la ronda estelar de la Liga de Campeones. Y fueron virales en las últimas horas por su reacción al sorteo.

El plantel kazajo conoció a cada uno de sus rivales, pero quedaron en shock al saber que uno de ellos es el Real Madrid. La grabación generó todo tipo de comentarios.

Unos se tomaron la cabeza y otros aplaudieron, pero los gritos se multiplicaron. Al final, saben que es una excelente oportunidad para volver a hacer historia y recibiendo en su país a grandes del viejo contiente.

¿Contra quiénes jugará el Kairat Almaty de Kazajistán?

Kairat Almaty tendrá que enfrentar como local al Real Madrid, Brujas, Olympiacos y Pafos. En tanto, como visitantes tendrán que viajar y jugar ante Inter de Milán, Arsenal, Sporting de Lisboa y Copenhagen.