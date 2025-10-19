Es tendencia:
U. Católica vs. Everton: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Ruleteros y Cruzados se enfrentan este domingo para cerrar la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Universidad Catolica vs Everton, por la Fecha 24 del campeonato Nacional 2025.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTUniversidad Catolica vs Everton, por la Fecha 24 del campeonato Nacional 2025.

Este domingo Everton y Universidad Católica estarán a cargo de cerrar la Fecha 24 del Campeonato Nacional, en un duelo clave para ambos. Los ruleteros buscan alejarse del descenso.

Por su parte, los cruzados intentarán prolongar su racha de cinco victorias seguidas y afianzarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores. El partido promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

¿A qué hora juega U. Católica vs. Everton y dónde ver EN VIVO?

Universidad Católica vs. Everton de Viña del Mar juegan este domingo 19 de octubre, a partir de las 15:00 hrs, en el Estadio Sausalito, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.

El partido entre Cruzados y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 24 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Pronósticos Everton vs Universidad Católica: la UC busca su sexta victoria consecutiva

