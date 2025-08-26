Este fin de semana vuelve la acción del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile cuando se enfrenten en el Estadio Monumental en la edición número 198 de Primera División.

Encuentro que entre los protagonistas azules estará Charles Aránguiz, ídolo de los universitarios y que junto a Fernando De Paul y Matías Zaldivia, son jugadores que saben defender tanto la camiseta alba como la azul.

El “Príncipe” en sus inicios como futbolista tuvo un breve y poco recordado paso por Colo Colo. Fue en los años 2009 y 2010, donde compartía mediocampo con referentes colocolinos como Arturo Sanhueza y Rodrigo Meléndez, tiempo donde el entonces joven ex Cobreloa y Cobresal tenía un salario bastante “menor” de 4.5 millones de pesos mensuales , cifra que si lo comparamos con lo que actualmente gana el bicampeón de América en la U, es infinitamente menor.

ver también Colo Colo vs. Universidad de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el superclásico en Liga de Primera

El actual salario de Charles Aránguiz en la Universidad de Chile:

El “Príncipe” actualmente es uno de los jugadores mejores pagados de la U e incluso del fútbol chileno, percibiendo un sueldo diez veces mayor que en su tiempo en Colo Colo, ya que actualmente gana una cantidad de 40 millones de pesos cada 30 días.

Charles Aránguiz vuelve a enfrentar a Colo Colo este fin de semana. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Abismal diferencia, sobre todo si consideramos que Aránguiz en Colo Colo recibía 54 millones por TEMPORADA, es decir, solo 15 millones más de lo que recibe ahora en UN mes en la U, pero que sin duda se explican por los dispares momentos en los que se encontraba y en todo lo que genera actualmente el “Príncipe”.

Publicidad

Publicidad

Aránguiz en su paso por Colo Colo hacía sus primeras armas en el fútbol y era un jugador relativamente desconocido, mientras que, a la U llega ahora con un currículum bastante robustecido, ya que además de ser ídolo de la U, con quienes conquistó la Copa Sudamericana 2011 y una serie de títulos locales, fue parte clave del bicampeonato de América con La Roja y tuvo una vasta trayectoria en el Viejo Continente y Brasil, defendiendo de buena forma las camisetas del Bayer Leverkusen de Alemania e Internacional de Porto Alegre.