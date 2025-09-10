¿Quién es Terence Crawford? Perfil, récord e historia del boxeador que reta a “Canelo” en Las Vegas

Estamos en la semana más importante del año en materia pugilística. Este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas será escenario de una velada histórica entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford por el título indiscutido de peso supermedio.
Para Crawford, la cita representa una oportunidad de oro, ya que de imponerse ante el mexicano, el estadounidense se convertiría en tricampeón indiscutido, un logro inédito en la historia del boxeo, tras haber unificado previamente las divisiones superligero y wélter. A su palmarés se suman, además, títulos de peso ligero OMB y campeonatos Junior.
El perfil de Terence Crawford
Nacido en Omaha, Nebraska, el 28 de septiembre de 1987, Terence Crawford llega a enfrentar a “Canelo” con 37 años y una carrera que lo respalda como uno de los más grandes de su generación.
Con un récord increíble de 41 victorias en 41 combates celebrados y 31 de ellos por nocaut, ha demostrado ser un peleador completo y dominante.
Crawford no solo destaca por gran su invicto sobre el ring, también por otras cualidades como su gran técnica, su potente zurda, su inteligencia y versatilidad en el ring, lo que le permite ser capaz de adaptarse a distintas divisiones y estilos de rival.
Terence Crawford tiene una dilatada trayectoria como campeón de boxeo en diferentes categorías. (Foto: Al Bello/Getty Images)
Esa calidad lo ha llevado a ocupar actualmente el tercer puesto del ranking libra por libra de la prestigiosa revista The Ring, superando al propio “Canelo” (8°) y otros tantos grandes boxeadores, quedando solamente por detrás de Oleksandr Usyk (1°) y Naoya Inoue (2°), auténticos colosos del boxeo actual.
Historial de Terence Crawford (41-0):
Su historia profesional comenzó el 14 de marzo de 2008, cuando debutó con un triunfo por nocaut sobre Brian Cummings, mientras que su más reciente combate se produjo el 3 de agosto del año 2024, donde derrotó por decisión unánime a Israil Madrimov, obteniendo así los títulos mundiales AMB y OMB superwélter.
- 41-0: vs. Israil Madrimov: UD – 03/08/2024
- 40-0: vs. Errol Spence Jr.: TKO – 29/07/2023
- 39-0: vs. David Avanesyan: KO – 10/12/2022
- 38-0: vs. Shawn Porter: TKO – 20/11/2021
- 37-0: vs. Kell Brook: TKO – 14/11/2020
- 36-0: vs. Egidijus Kavaliauskas: TKO – 14/12/2019
- 35-0: vs. Amir Khan: TKO – 20/04/2019
- 34-0: vs. José Benavidez Jr.: TKO – 13/10/2018
- 33-0: vs. Jeff Horn: TKO – 09/06/2018
- 32-0: vs. Julius Indongo: KO – 19/08/2017
- 31-0: vs. Félix Díaz: RTD – 20/05/2017
- 30-0: vs. John Molina Jr.: TKO – 10/12/2016
- 29-0: vs. Viktor Postol: UD – 23/07/2016
- 28-0: vs. Hank Lundy: TKO – 27/02/2016
- 27-0: vs. Dierry Jean: TKO – 24/10/2015
- 26-0: vs. Thomas Dulorme: TKO – 18/04/2015
- 25-0: vs. Raymundo Beltrán: UD – 29/11/2014
- 24-0: vs. Yuriorkis Gamboa: KO – 28/06/2014
- 23-0: vs. Ricky Burns: UD – 01/03/2014
- 22-0: vs. Andrey Klimov: UD – 05/10/2013
- 21-0: vs. Alejandro Sanabria: TKO – 15/06/2013
- 20-0: vs. Breidis Prescott: UD – 30/03/2013
- 19-0: vs. Sidney Siqueira: TKO – 10/11/2012
- 18-0: vs. Hardy Paredes: TKO – 13/09/2012
- 17-0: vs. David Rodela: KO – 08/06/2012
- 16-0: vs. Andre Gorges: KO – 14/04/2012
- 15-0: vs. Ángel Rios: UD – 10/09/2011
- 14-0: vs. Derrick Campos: TKO – 30/07/2011
- 13-0: vs. Anthony Mora: KO – 26/02/2011
- 12-0: vs. Ron Boyd: TKO – 31/07/2010
- 11-0: vs. Marty Robbins: KO – 01/05/2010
- 10-0: vs. Corey Sommerville: TKO – 19/12/2009
- 9-0: vs. Steve Marquez: TKO – 31/10/2009
- 8-0: vs. Miguel Delgado: TKO – 02/05/2009
- 7-0: vs. Lucas Rodas: KO – 21/03/2009
- 6-0: vs. Travis Hartman: UD – 07/03/2009
- 5-0: vs. Michael Williams: TKO – 08/11/2008
- 4-0: vs. Aaron Anderson: UD – 22/08/2008
- 3-0: vs. Damon Antoine: UD – 26/07/2008
- 2-0: vs. Filiberto Nieto: RTD – 03/04/2008
- 1-0: vs. Brian Cummings: KO – 14/03/2008