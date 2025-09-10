¿Quién es Terence Crawford? Perfil, récord e historia del boxeador que reta a “Canelo” en Las Vegas

Estamos en la semana más importante del año en materia pugilística. Este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas será escenario de una velada histórica entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford por el título indiscutido de peso supermedio.

Para Crawford, la cita representa una oportunidad de oro, ya que de imponerse ante el mexicano, el estadounidense se convertiría en tricampeón indiscutido, un logro inédito en la historia del boxeo, tras haber unificado previamente las divisiones superligero y wélter. A su palmarés se suman, además, títulos de peso ligero OMB y campeonatos Junior.

El perfil de Terence Crawford

Nacido en Omaha, Nebraska, el 28 de septiembre de 1987, Terence Crawford llega a enfrentar a “Canelo” con 37 años y una carrera que lo respalda como uno de los más grandes de su generación.

Con un récord increíble de 41 victorias en 41 combates celebrados y 31 de ellos por nocaut, ha demostrado ser un peleador completo y dominante.

Crawford no solo destaca por gran su invicto sobre el ring, también por otras cualidades como su gran técnica, su potente zurda, su inteligencia y versatilidad en el ring, lo que le permite ser capaz de adaptarse a distintas divisiones y estilos de rival.

Terence Crawford tiene una dilatada trayectoria como campeón de boxeo en diferentes categorías. (Foto: Al Bello/Getty Images)

Esa calidad lo ha llevado a ocupar actualmente el tercer puesto del ranking libra por libra de la prestigiosa revista The Ring , superando al propio “Canelo” (8°) y otros tantos grandes boxeadores, quedando solamente por detrás de Oleksandr Usyk (1°) y Naoya Inoue (2°), auténticos colosos del boxeo actual.

Historial de Terence Crawford (41-0):

Su historia profesional comenzó el 14 de marzo de 2008, cuando debutó con un triunfo por nocaut sobre Brian Cummings, mientras que su más reciente combate se produjo el 3 de agosto del año 2024, donde derrotó por decisión unánime a Israil Madrimov, obteniendo así los títulos mundiales AMB y OMB superwélter.

41-0: vs. Israil Madrimov : UD – 03/08/2024

: UD – 03/08/2024 40-0: vs. Errol Spence Jr. : TKO – 29/07/2023

: TKO – 29/07/2023 39-0: vs. David Avanesyan : KO – 10/12/2022

: KO – 10/12/2022 38-0: vs. Shawn Porter : TKO – 20/11/2021

: TKO – 20/11/2021 37-0: vs. Kell Brook : TKO – 14/11/2020

: TKO – 14/11/2020 36-0: vs. Egidijus Kavaliauskas : TKO – 14/12/2019

: TKO – 14/12/2019 35-0: vs. Amir Khan : TKO – 20/04/2019

: TKO – 20/04/2019 34-0: vs. José Benavidez Jr. : TKO – 13/10/2018

: TKO – 13/10/2018 33-0: vs. Jeff Horn : TKO – 09/06/2018

: TKO – 09/06/2018 32-0: vs. Julius Indongo : KO – 19/08/2017

: KO – 19/08/2017 31-0: vs. Félix Díaz : RTD – 20/05/2017

: RTD – 20/05/2017 30-0: vs. John Molina Jr. : TKO – 10/12/2016

: TKO – 10/12/2016 29-0: vs. Viktor Postol: UD – 23/07/2016

UD – 23/07/2016 28-0: vs. Hank Lundy: TKO – 27/02/2016

TKO – 27/02/2016 27-0: vs. Dierry Jean: TKO – 24/10/2015

TKO – 24/10/2015 26-0: vs. Thomas Dulorme: TKO – 18/04/2015

TKO – 18/04/2015 25-0: vs. Raymundo Beltrán: UD – 29/11/2014

UD – 29/11/2014 24-0: vs. Yuriorkis Gamboa: KO – 28/06/2014

KO – 28/06/2014 23-0: vs. Ricky Burns: UD – 01/03/2014

UD – 01/03/2014 22-0: vs. Andrey Klimov: UD – 05/10/2013

UD – 05/10/2013 21-0: vs. Alejandro Sanabria: TKO – 15/06/2013

TKO – 15/06/2013 20-0: vs. Breidis Prescott: UD – 30/03/2013

UD – 30/03/2013 19-0: vs. Sidney Siqueira: TKO – 10/11/2012

TKO – 10/11/2012 18-0: vs. Hardy Paredes: TKO – 13/09/2012

TKO – 13/09/2012 17-0: vs. David Rodela: KO – 08/06/2012

KO – 08/06/2012 16-0: vs. Andre Gorges: KO – 14/04/2012

KO – 14/04/2012 15-0: vs. Ángel Rios: UD – 10/09/2011

UD – 10/09/2011 14-0: vs. Derrick Campos: TKO – 30/07/2011

TKO – 30/07/2011 13-0: vs. Anthony Mora: KO – 26/02/2011

KO – 26/02/2011 12-0: vs. Ron Boyd: TKO – 31/07/2010

TKO – 31/07/2010 11-0: vs. Marty Robbins: KO – 01/05/2010

KO – 01/05/2010 10-0: vs. Corey Sommerville: TKO – 19/12/2009

TKO – 19/12/2009 9-0: vs. Steve Marquez: TKO – 31/10/2009

TKO – 31/10/2009 8-0: vs. Miguel Delgado: TKO – 02/05/2009

TKO – 02/05/2009 7-0: vs. Lucas Rodas: KO – 21/03/2009

KO – 21/03/2009 6-0: vs. Travis Hartman: UD – 07/03/2009

UD – 07/03/2009 5-0: vs. Michael Williams: TKO – 08/11/2008

TKO – 08/11/2008 4-0: vs. Aaron Anderson: UD – 22/08/2008

UD – 22/08/2008 3-0: vs. Damon Antoine: UD – 26/07/2008

UD – 26/07/2008 2-0: vs. Filiberto Nieto : RTD – 03/04/2008

: RTD – 03/04/2008 1-0: vs. Brian Cummings: KO – 14/03/2008

