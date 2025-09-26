Carlos Cruzat Pacheco es uno de los grandes nombres que ha dado Chile en el boxeo internacional. El histórico “Cruz” fue campeón mundial de peso crucero de la IBA y dejó un gran legado que hoy buscan repetir sus familiares.

Así es, porque este fin de semana se llevará a cabo una gran velada pugilística encabezada por Junior Cruzat (15-0), sobrino del excampeón y quien enfrentará al brasileño Jackson Furtado (12-2), combate que tiene en disputa el título Mundial de la categoría Superpluma de la Organización Universal de Boxeo (UBO).

Por si fuera poco, otro sobrino del histórico campeón nacional verá acción esta jornada, se trata de Carlos Cruzat Cornejo (1-0), el que se medirá a su compatriota, Ramón Velásquez (7-9) en uno de los tres combates profesionales preliminares. Conoce todos los detalles de este gran evento de boxeo, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es el evento de boxeo?

El evento de boxeo que tiene como protagonistas a Junior Cruzat vs. Jackson Furtado se celebra este sábado 27 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile con los combates preliminares desde el Arena Puerto Montt.

¿Dónde ver EN VIVO por TV u ONLINE a Junior Cruzat vs Jackson Furtado?

Esta increíble velada de boxeo la podrás disfrutar en vivo todos los chilenos de Arica a Magallanes, ya que contará con transmisión televisiva y online. Este irá completamente EN VIVO desde las 22:30 horas a través de la señal CDO, CDO 2 , además de la plataforma online, CDO+, ingresando al sitio cdoplus.cl, previo pago de una suscripción mensual.

Cartelera del evento de boxeo

Junior Cruzat (Chile) vs. Jackson Furtado (Brasil) por el título Mundial UBO superpluma

Matías Vargas (Puerto Montt) vs. Juan Andrade (Quellón)

Gary Vargas (Puerto Montt) vs. José Luis Gómez (Arica)

Carlos Cruzat (Llanquihue) vs. Ramón Velásquez (Quellón)

Adicionalmente, se celebrarán ocho combates amateurs esa jornada.

Venta de entradas evento de boxeo:

Aún quedan entradas disponibles a la venta para el evento que tendrá a Junior Cruzat y Jackson Furtado como protagonistas. Estas se venden a través del sitio Passline y los precios van desde los $8.000 (butaca general) hasta los $10.000 (Grada general cancha).