El boxeo es un deporte con un profundo arraigo histórico en Chile y, en esta ocasión, nos trasladaremos al sur del país a vivir una nueva e imperdible velada pugilística desde el Arena Puerto Montt.

Se trata de un evento que tiene como plato estelar el enfrentamiento del peleador nacional Junior Cruzat (15-0) frente al brasileño Jackson Furtado (12-2), combate que tendrá en disputa nada más y nada menos que el título Mundial de la categoría Súper pluma de la UBO.

Histórica velada para el boxeo chileno, que además contará con tres combates profesionales preliminares, protagonizados, entre otros nombres, por Matías Vargas, Gary Vargas y Carlos Cruzat. ¿Quieres conocer a los rivales? Conoce todos los detalles de esta gran noche de boxeo, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING el evento de boxeo?

El evento de boxeo entre Junior Cruzat vs Jackson Furtado se celebra este sábado 27 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile con los combates preliminares desde el Arena Puerto Montt.

Eso no es todo, porque este enfrentamiento además contará con transmisión televisiva y online, irá completamente EN VIVO desde las 22:00 horas a través de la señal CDO, CDO 2, además de la plataforma CDO+.

Venta de entradas Junior Cruzat vs Jackson Furtado:

Aún quedan entradas disponibles a la venta para el combate entre Junior Cruzat y Jackson Furtado, estas se venden a través del sitio Passline y los precios van desde los $8.000 (butaca general) hasta los $10.000 (Grada general cancha).

Cartelera del evento de boxeo

Junior Cruzat (Chile) vs. Jackson Furtado (Brasil)

Matías Vargas (Puerto Montt) vs. Juan Andrade (Quellón)

Gary Vargas (Puerto Montt) vs. José Luis Gómez (Arica)

Carlos Cruzat (Llanquihue) vs. Ramón Velásquez (Quellón)

Adicionalmente, se celebrarán ocho combates amateurs esa jornada.