Este sábado hay acción nacional en la Liga de España. Esto se debe a que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tendrá un desafío importante en la temporada, cuando reciba en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Valencia por la jornada 29 de la Liga.

Encuentro importante para ambos clubes, competidores directos en la parte media de la tabla. Así es, porque mientras los andaluces son 15° en la tabla de posiciones con 31 puntos, los chés suman 32 unidades y se ubican un puesto más arriba (14°).

En ese contexto, la presencia del delantero chileno genera expectativa, aunque en la previa no está asegurado como titular. El tocopillano ha ido alternando minutos en las últimas semanas y, si bien ha mostrado destellos, todavía no logra afianzarse en el once estelar del equipo. Desde España, reportes indican que podría comenzar desde el banco. A continuación, revisa todos los detalles del partido.

Probables formaciones Sevilla vs. Valencia

Sevilla: Odysseas; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, Suazo ; Juanlu, Agoumé, Sow, Vargas; Akor Adams.

Odysseas; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, ; Juanlu, Agoumé, Sow, Vargas; Akor Adams. Valencia: Dimitrievski; Vazquez, Nunez, Comert, Gaya; Guerra, Rodriguez; Rioja, Ugrinic, Beltran; Duro

¿A qué hora juega Sevilla vs. Valencia por La Liga?

El partido entre Sevilla y Valencia se juega este sábado 21 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Dónde ver por TV y ONLINE el Sevilla vs. Valencia?

El partido entre Sevilla y Valencia por La Liga de España irá EN VIVO por TV en Chile a través de la señal de DSports, canal exclusivo de DirecTV, en los siguientes canales del cableoperador:

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DirecTV

DSports: 610 – 1610.

Además, podrás verlo EN VIVO y de forma online a través de la plataforma de streaming DGO de DirecTV y también por Amazon Prime Video.

Suazo y Alexis vivirían realidades opuestas ante Valencia.

Tabla de posiciones de La Liga de España

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