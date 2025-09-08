Alexis Sánchez tiene una nueva oportunidad en el fútbol europeo, dando una de las sorpresas en el mercado de fichajes a solo horas de su cierre.

Maravilla se sumó a la disciplina del Sevilla, en la Liga de España, acompañando a Gabriel Suazo. Ya en primeras entrevistas contó por qué prefirió llegar al fútbol de ese país antes que volver a Chile.

Pero más allá de eso, el oriundo de Tocopilla ya se mentaliza en su nuevo equipo que tiene que ver acción en La Liga. Su próximo partido es este viernes como local ante Elche y el ex Colo Colo nuevamente es noticia.

ver también Alexis Sánchez se sincera y cuenta por qué no vuelve a Sudamérica: “Tuve oportunidades, pero…”

La imagen de Alexis Sánchez que desata ola de comentarios

Fue el entrenamiento matinal de este lunes, al cual tuvo acceso la televisión española, se hizo viral en las redes sociales. Particularmente, la difundida por El Chiringuito.

ver también “Hay que ver quiénes están…”: Gabriel Suazo sepulta a Alexis en la selección chilena tras haberlo apoyado

En ella se pudo ver a Alexis Sánchez liderando los trabajos del Sevilla junto a sus compañeros en un pique en velocidad. “La competitividad de Alexis Sánchez en el entrenamiento del Sevilla”, fue la publicación del espacio televisivo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, las imágenes generaron una ola de comentarios de todo tipo. “Yo con 90 kg corro igual o más fuerte que él, madre mía”, fue uno de ellos en la red social X.

“Que, aparentemente, tenga el mismo ritmo de trabajo que sus compañeros no sé si habla bien de él o mal del resto“, escribió otra cuenta en respuesta.

“Tan malo no será cuando hace dos años metió 14 goles en el Olimpique de Marsella”, dijo otro usuario. “Grande el abuelo“, mencionó otro identificado con el Betis. “Ahora a rezar para que no se lesione del miofascial”, señaló otro.

Publicidad

Publicidad

Revisa los comentarios a la publicación de El Chiringuito con el entrenamiento de Alexis Sánchez:

Publicidad

Publicidad

Situación que contrasta, por ejemplo, con Instagram, donde una publicación donde aparece Maravilla tiene comentarios positivos.

“Si Alexis es feliz, Chile es feliz“, dijo un usuario. “Si Alexis sonríe hay Like”, comentó otro. “Mi felicidad depende de la felicidad de Goatlexis”, puntualizó otra cuenta.

Publicidad