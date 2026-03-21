“Jugador de segunda…”: Hinchas del Sevilla pierden la paciencia con Alexis Sánchez y exigen su salida

Sevilla lo pasa muy mal en LaLiga y este sábado tropezó nuevamente. Para peor, lo hizo en el clásico ante Sevilla y con error de Alexis Sánchez.

Es que el bajón futbolístico contagió hasta al Bicampeón de América. Lo que se reflejó en el minuto 38 cuando el nacido en Tocopilla intentó salir jugando.

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Sin embargo, su entrega fue para Unai Nuñez y permitió el rápido ataque del Valencia. Sánchez intentó recuperar la pelota pero Largie Ramazani llegó hasta el área y sacó potente remate. Odysseas Vlachodimos del Sevilla tapó, pero en su intento por despejar el balón la agarró Hugo Duro y con certero cabezazo marcó el 1-0.

“En el enésimo error de Alexis, provoca un rápida salida del Valencia y aparece Hugo Duro para adelantar al Valencia. Todo nace por una entrega equivocada de Alexis”, describió Carrusel Deportivo de Cadena Ser haciendo hincapié en el cóndor del chileno.

Lo que a su vez desató el enojo de los hinchas en el Sánchez Pizjuán. Incluso la transmisión oficial captó el fuerte cruce del chileno con el defensa Kevin Salas.

Sevilla pierde la paciencia con Alexis Sánchez

El tema es que el error de Alexis Sánchez pone en un escenario complejo al Sevilla ya que sigue muy cerca de la zona de descenso. Además se pierde un nuevo clásico y esto ya colmó la paciencia.

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Los insultos contra Alexis Sánchez por su error ante Valencia

En redes sociales los hinchas exigieron su salida y hasta que sea suplente de una vez. “Jugadores de segunda nos van a mandar a segunda”, “Que error de Alexis”, y “Alexis vete al ca…”, fueron parte de los comentarios que se dejaron leer.

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Para peor, sobre el cierre de la primera etapa Ramazani marcó el 2-0 y provocó la pifiada del estadio completo sobre el plantel de Sevilla. En especial contra Alexis Sánchez cada vez que tocó el balón. Lo que finalmente provocó su salida al entretiempo.