En el Inter de Milán están molestos con Alexis Sánchez: le habrían pedido no venir a Chile

Alexis Sánchez no pudo aún debutar en el Inter de Milán, ni en las Eliminatorias sudamericanas. El tocopillano no está al cien por ciento en cuanto a su estado físico y eso no solamente habría afectado al equipo nacional, sino también al elenco nerazzurro.

La Gazzetta dello Sport señala que el tema físico de Alexis Sánchez fue puesto sobre la tabla antes de su partida a Chile para defender a la Roja. De hecho, el Inter de Milán tenía al Niño Maravilla con una dieta especial y pruebas correspondientes, con el fin de acelerar el proceso de recuperación.

Es por eso que en el Inter se habría generado cierta molestia por la porfía de Alexis Sánchez de venir a disputar los partidos de las Eliminatorias. Según el medio italiano, se intentó convencer al chileno de que se quedase en Milán, pero que las ganas de defender los colores de su país habrían sido más fuertes.

Así dice la Gazzetta

“Los directivos hablaron largamente con el chileno, explicándole en todos los sentidos que sería bueno y correcto quedarse en Appiano (Gentile, complejo deportivo del Inter). Hablaron con el cuerpo médico chileno y los directivos de la Federación sin encontrar respuesta. Pero, sobre todo, sin encontrar el apoyo del jugador”, se puede leer en las líneas de un artículo referido especialmente al tema de Sánchez.

“Como cualquier club, en estos casos, el Inter hubiera preferido que el jugador se hubiera quedado en Milán para solucionar el problema con la mayor tranquilidad posible, pero la llamada de la selección fue más fuerte”, finaliza la Gazzetta dello Sport, que deja entrever un tono de molestia del cuadro del norte de Italia.

Mientras, Alexis Sánchez aún no repunta del todo en sus exámenes. El Niño Maravilla experimenta un bajo nivel de glóbulos rojos y falta de hierro en la sangre, aunque es considerado como una posibilidad para el duelo del martes ante Colombia, en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Chile contra Colombia?

Tras la derrota ante Uruguay en el debut, la selección chilena recibirá a Colombia este martes 12 de septiembre, desde las 20:00 horas en el estadio Monumental, por la segunda fecha de las clasificatorias.