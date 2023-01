The Sun le dedica un poema al bigote estilo Lou Bega de Alexis Sánchez : "Parece en el gol del triunfo del Mundial de 1930"

Alexis Sánchez no sólo se dio mañana para anotar un gol de penal al estilo Panenka en el último partido de Marsella, si no que además revoluciona a los fanáticos con un delicado bigote que recuerda el cine clásico, la mafia, los detectivas y el Mambo No. 5.