Vitinha no ha estado a la altura en sus primeros meses y suma críticas en Francia. Aseguran que no puede ocupar el lugar del Niño Maravilla.

Prensa francesa le mete presión al 9 del Marsella: "No es una alternativa a Alexis Sánchez"

Alexis Sánchez ha mostrado una de sus mejores versiones en el Olympique de Marsella, lo que le ha permitido elevarse como la gran figura. El Niño Maravilla aterrizó en Francia y ha tomado un protagonismo importante, manteniendo a su equipo en la lucha por el título de la Ligue 1 con el PSG.

Pero el gran rendimiento que ha tenido el tocopillano también ha generado que el resto de los delanteros del OM se vean opacados. Uno de ellos es Vitinha, quien llegó en el mercado de pases de mitad de temporada para tomar el lugar del chileno, pero ha estado lejos de ello.

El portugués todavía no encuentra su mejor forma y apenas ha sumado minutos en lo que va de campaña. Este fin de semana, en el empate con el Montpellier, ingresó de titular y como el nueve, dejando a Alexis Sánchez más retrasado, sin lograr destacar.

Este miércoles y en palabras de FMC recogidas por Sport Francia, al artillero lo cuestionaron y hasta lo pusieron por debajo del chileno. "Vitinha, no puedes tener un juicio final sobre él. De momento, no está preparado para ser una alternativa a Alexis Sánchez", señalaron.

"Lo que veo es que no tiene un buen apoyo, muchas veces está de espaldas a la portería y es muy complicado desarrollar tu juego porque sólo estás sufriendo el marcaje y la intensidad de los defensores contrarios. Entonces no podemos ver sus cualidades, vemos que no es un jugador que te va a encerrar, va directo a lo profundo", agregaron.

Eso no fue lo único, ya que también recordaron un caso similar años atrás. "Atacantes sobran, te preguntas que cualidades tienen y luego ves que les sobran, en el OM recuerdo los primeros partidos de Brandao, no veías nada y hacia la primavera de 2009 se notó".

"En Vitinha no ves su punto fuerte y el apoyo a un delantero es muy importante, porque un atacante que sólo sufre no puede hacer nada. Cuando no conoces el fútbol francés, también es complicado", sentenciaron.

Alexis Sánchez espera que su compañero se afirme como el centrodelantero y así pueda jugar más suelto, como le gusta. El Niño Maravilla mantiene vivo el sueño del título de la Ligue 1, pero necesita al resto del plantel para lograr el objetivo.