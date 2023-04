16 goles en 35 partidos tienen a Francia a los pies de Alexis Sánchez. El Niño Maravilla vive una temporada de lujo en el Olympique de Marsella, donde se alza como una de las grandes figuras y donde sueña con arrebatarle el título de la Ligue 1 al PSG.

Y ahora, una de sus conquistas fue destacada por el fútbol francés. Es específico, la Ligue 1 escogió un golazo de Alexis entre los cinco mejores del mes de marzo. Se trata de su espectacular tiro libre en la fecha 28, que pavimentó el triunfo del Marsella sobre el Reims.

Luego de ir perdiendo por la cuenta mínima, el Niño Maravilla anotó desde la distancia el 1-1 del partido: a los 16', el delantero nacional sacó un remate que golpeó el palo derecho antes de colarse en la portería del arquero rival, Yehvann Diouf. Fue el empate 1-1, el que después Alexis convertiría en un 2-1.

Por el galardón a mejor gol del mes, el artillero del Marsella compite con Rominigue Kouame del Troyes (al Mónaco), Thijs Dallinga del Toulouse FC (al Angers), Franck Honorat del Stade Brest (al PSG) y Jean-Eudes Aholou del Estrasburgo (al Marsella).

Para votar, se debe ingresar al siguiente enlace y darle un corazón al gol favorito. No requiere ningún tipo de inscripción y está disponible a lo largo y ancho de todo al mundo. Así, no hay excusas para que los hinchas chilenos no voten por el golazo de Alexis.