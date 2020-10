Alexis Sánchez y Arturo Vidal asoman como titulares en el Inter vs Lazio: Fecha, horario y canales para ver EN DIRECTO y ONLINE la fecha 3 de la Serie A

Alexis Sánchez y Arturo Vidal viven un gran presente en Milán. La llegada del volante ex Barcelona se notó enseguida y en apenas dos partidos fue titular del equipo. Quizás el arribo del King también propició la mejoría notable en el rendimiento de un extraviado Alexis durante la temporada pasada. Sabemos que cuando el cabro chico está cómodo, juega como un fenómeno.



Sin embargo, el equipo no se queda atrás y con refuerzos de calidad como Achraf Hakimi, procedente del Real Madrid, Inter pudo mostrar una mejor cara que los meses anteriores. Tanto que en la segunda fecha, el elenco de Antonio Conte arrolló 5-2 al humilde Benevento, con la excelsa participación de la dupla chilena que hace soñar al cuadro de la capital de la moda.



Esto pues, ya que además de ser un referente en cancha, la mano de Vidal en el vestuario se notó de manera inmediata, apadrinando a Alexis Sánchez, Achraf Hakimi y Lautaro Martínez, en lo que el lateral marroquí describió como La Banda. No por nada despidieron con rosas y pañuelos al Rey Arturo cuando dejó las huestes blaugranas: desde las redes sociales de La Liga, hasta sus compañeros; siendo los saludos de Lionel Messi y Luis Suárez los más destacados, hacen notar su influencia en cada camarín que pisa.

Sánchez destacó como asistidor y Vidal hasta casi anota su primer tanto con su nueva camiseta. Lastimosamente falló por poco una ocasión clarísima cuando el Inter goleaba 4-1, provocando la risa de compañeros y transmisión.

La nota gris la puso Arturo al minuto 51, cuando debió ser reemplazado por un golpe que recibió en el muslo. Sin embargo,

, cuando debió ser reemplazado por un golpe que recibió en el muslo. Sin embargo, Conte apagó las alarmas al referirse al cambio como una medida de prevención.