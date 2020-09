Luis Suárez se sincera desde el corazón con Arturo Vidal: “De rival, insoportable por lo grande; como persona, aún más grande”

Arturo Vidal no pasa desapercibido en ningún caso por donde vaya. Conocidas son las relaciones humanas que ha establecido en todos los equipos por los que ha pasado con enormes cracks, tal como lo es él, y por eso no sorprendió el mensaje que le dedicó Lionel Messi desde el tono, aunque sí en cómo lo expresó la Pulga, quien no es muy asiduo a demostrar sus sentimientos.

“Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va extrañar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro”, escribió el astro argentino en su cuenta de Instagram.

Pero no fue el único. Luis Suárez también integró ese tridente de amigos y no se podía quedar abajo de los buenos deseos para su gran partner y lo hizo con una sinceridad tremenda, calificando hasta de “insoportable” al King en una cancha como adversario dada su grandeza. De paso, una vez que lo conoció como persona, la imagen del chileno para él se enalteció aún más.

“Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía”, lanzó Luisito en sus redes sociales.

Arturo Vidal y Luis Suárez forjaron una gran relación en Barcelona. | Foto: Getty Images

“Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa #crack #yanoscruzaremos”, complementó el oriental con un emoji de sonrisa apuntando a que, al parecer, se verán más temprano que tarde pese a que la Juventus descartó su fichaje en las últimas horas.

Arturo Vidal ya se lució en las redes sociales del Inter de Milán y este lunes pasará por los exámenes médicos para luego firmar por dos temporadas extensivas a una tercera con el elenco que también defiende Alexis Sánchez.