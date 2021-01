Inter de Milán vs Roma | Ver EN VIVO al equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal por la Serie A

La liga italiana está que arde. El Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal tendrá una gran chace para seguir afirmándose en la parte alta de la tabla y alejarse de un rival directo: AS Roma.

Los de Antonio Conte visitan a los romanos en el estadio Olímpico de Roma. Esto, muy temprano para Chile, ya que el compromiso está pactado para las 8:30 horas de nuestro país.

¿Cómo llega el Inter? Hoy se encuentran en la segunda posición de la tabla a un punto del líder AC Milan, quien buscará sumar otra victoria frente al Torino. Ardua lucha tenemos en el Calcio y algo distinta al ver a la Juventus recién en la cuarta posición.

La Roma no lo hace mal. En estos momentos están en la tercera ubicación en la temporada, y de ganar ante el Inter, los alcanzarán en puntos. Vienen de superar por 1-3 al Crotone del volante nacional; Luis Rojas.

Otra oportunidad para la escuadra donde militan los cracks de la Roja. Alexis Sánchez es probable que vaya a la banca, todo esto tras ser el centro de las críticas luego de la última derrota donde el tocopillano erró un penal. Pese a esto, hay quienes lo defienden y se enfocan en el buen juego que realiza el delantero en cancha.

Arturo Vidal tampoco vive su mejor momento en Europa. El King viene de alternar en la titularidad y, aunque se especula que vuela a ser de la partida, aún tiene que volver a ganarse puntos para ser de la total confianza de Antonio Conte.

Fecha y hora: ¿Cuándo juega AS Roma vs Inter de Milán por la Serie A?



AS Roma vs Inter de Milán será este domingo 10 de enero de 2021 a las 08:30 horas de Chile.

Alexis Sánchez buscará callar las críticas que ha recibido en los últimos días. (Foto: Getty Images)

Televisión: ¿Dónde ver el partido de AS Roma vs Inter de Milán?



El encuentro será transmitido a través de ESPN y Rai Italia. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

Online: ¿Se puede ver el partido AS Roma vs Inter de Milán vía streaming?

Si quieres del duelo a través de tus plataformas digitales, puede hacer por ESPN Play.