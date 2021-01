Inter de Milán vs Roma | Horario, cuándo, cómo y dónde ver en vivo este vital encuentro de Alexis Sánchez y Arturo Vidal por Serie A

Inter de Milán sigue en la carrera por ser el puntero de la Serie A y volver a ganar un Scudetto luego de una década donde Juventus ha ganado absolutamente todo. Y el próximo paso para ello será el encuentro por la fecha 17 del Calcio será contra AS Roma de visita en el Stadio Olimpico.

Duelo imperdible, ya que Inter llega como 2° de la tabla y se enfrentará al tercero de la misma, en la que tienen solo tres puntos de diferencia. El triunfo de la Roma significaría empatarlos en la liga y además complicar al cuadro de los chilenos si el AC Milan sigue sumando. Por el otro lado, la victoria nerazzurra los dejará en una pelea entre dos con los rossoneros.

Arturo Vidal podría volver al once titular luego de ser suplente en la derrota con la Sampdoria, resultado que no afectó tanto considerando que el Milan también cayó en su partido con Juventus. El King no ha mostrado su mejor rendimiento en Inter, algo que el mismo Conte ha mencionado.

En el caso de Alexis Sánchez volvería a la banca luego de ser titular entre semana. Si bien el Maravilla sumó críticas por perderse un penal, la rotación del técnico italiano volvería a tener a Lukaku y Lautaro Martínez como los dos delanteros iniciales.

Fecha y hora: ¿Cuándo juega AS Roma vs Inter de Milán por la Serie A?



AS Roma vs Inter de Milán será este domingo 10 de enero de 2021 a las 08:30 horas de Chile.

Arturo Vidal será seguramente titular este domingo en un duro duelo que Antonio Conte necesita al chileno al 100%. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el partido de AS Roma vs Inter de Milán?



El encuentro será transmitido a través de ESPN y Rai Italia. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

Online: ¿Se puede ver el partido AS Roma vs Inter de Milán vía streaming?

Si quieres del duelo a través de tus plataformas digitales, puede hacer por ESPN Play.