AC Milan vs Torino | Horario, cuándo, cómo y dónde ver en vivo al Rossoneri contra il Toro por la fecha 17 de la Serie A

El AC Milan no supo aprovechar la caída del Inter contra la Sampdoria para escaparse con la punta de la Serie A y cayó contra la Juventus en el San Siro. Ahora viajan a Turín para medirse con el Torino.

La derrota del Inter por 2-1 contra la Sampdoria era una muy buen noticia para el AC Milan. El Rosseneri se medía ese mismo día con la Juventus que venía con irregular, y de ganar, los milaneses se arrancaban con el liderato de la Serie A por cuatro puntos. Pero la Juventus ganó y Milan solo tiene un punto de ventaja sobre su escolta. La Juve en cambio aparece en el cuarto lugar con siete puntos menos.

El Milan tiene la oportunidad de dar vuelta la página de manera inmediata. Siguen siendo los líderes del campeonato y deben viajar a Turín para medirse con el Torino. Il Toro no la pasa bien. Con solo 12 unidades en 16 partidos jugados, el Torino se encuentra en una lucha por mantener la categoría. En la decimoséptima posición, solo superan al Parma, también con 12 puntos, al Genoa con 11 y al Crotone de del chileno Luis Rojas, con nueve unidades.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Torino por la Serie A?

El partido entre AC Milan y Torino será este sábado 9 de enero a las 16:45 de Chile.

El Milan perdió su invicto traes caer por 3-1 frente a la Juventus. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el partido de AC Milan vs Torino?

El duelo será transmitido por ESPN 3 y Rai Italia. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

Online: ¿Se puede ver el encuentro de AC Milan vs Torino vía streaming?

Si quieres disfrutar del partido a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo en la de ESPN, ESPN Play.