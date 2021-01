AC Milan vs Torino| Ver EN VIVO al Rossoneri de Zlatan Ibrahimovic por la fecha 17 de la Serie A

Era la oportunidad para quedar más líder que nunca. El inter, escolta del Milan, había caído y le entregaba en bandeja el liderato de la Serie A. Pero el Rossoneri no aprovechó la oportunidad. Cayeron con la Juventus y la diferencia entre los dos primeros sigue siendo un punto.

El AC Milan perdió su invicto esta temporada de liga. La situación daba para que fuesen líderes por cinco puntos, pero la Juventus jugó un partidazo, superando por 3-1 al Milan en Allianz Stadium, a pesar de la derrota, los Rossoneri siguen bien parados en su camino hacia el scudetto.

Mañana reciben en el San Siro al Torino. El cuadro de Turín no la pasa bien en la Serie A. Con 12 unidades se encuentran en la decimoséptima plaza, con los mismos puntos que el Parma, 18 en la liga. A pesar de la precaria posición, il Toro viene de cuatro partidos sin perder. Donde cuenta con tres empates y una victoria frente al Parma que les permite respirara y escalar en la tabla.

Este partido es crucial para el Milan, ya que el Inter sigue a solo un punto de ellos. Deben demostrar si se pueden poner de pie luego de una temporada donde no concían las derrotas.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Torino por la Serie A?

El partido entre AC Milan y Torino será este sábado 9 de enero a las 16:45 de Chile.

Frente a la Juve, el Milan perdió la oportunidad de quedar puntero por cinco puntos. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el partido de AC Milan vs Torino?

El duelo será transmitido por ESPN 3 y Rai Italia. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Se puede ver el encuentro de AC Milan vs Torino vía streaming?

Si quieres disfrutar del partido a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo en la de ESPN, ESPN Play.