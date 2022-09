La prensa inglesa suele encontrar la fibra perfecta para abordar los distintos casos románticos que rodean al mundo del fútbol. Y en esta pasada le toca a Alexis Sánchez, quien fue destacado por el diario The Sun luego de confirmar que la modelo Anne Modler está de novia con el defensor Eric Dier. Es decir, la ex de un ex de Arsenal se fue con uno del Tottenham.

La historia tiene tintes místicos. Al defensor inglés le ha salido todo bien en esta campaña, anotó el primer gol de la pretemporada y también en el debut en la Premier League, donde suma dos tantos y los Spurs están invictos a sólo un punto del líder, precisamente Arsenal. El diario británico rescata un diálogo decidor con una fuente cercana a la pareja.

"Eric y Anna están felizmente juntos. Se ven mucho. Eric les dijo a sus amigos que han sido unas semanas estupendas. Ha vuelto a la selección inglesa y ha conquistado a una chica impresionante que antes iba del brazo de una estrella del Arsenal. Anna está enamorada y le ha dicho a sus amigos que Eric podría ser 'el indicado'. Se están poniendo serios", revela.

Vale decir que Alexis y Anita tuvieron suficiente tiempo para dar vuelta la página. La pareja se distanció a fines de 2020 y entre medio la sudafricana se exhibió en redes sociales con el chico reality Marco Ferri, con quien dio paseos por el litoral de Italia y la isla de Creta.

Este viernes, ambos jugadores estarán en cancha. Inglaterra se enfrentará con Italia por la UEFA Nations League, mientras que Chile se medirá con Marruecos en un amistoso de preparación para la próxima Copa del Mundo.

