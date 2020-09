¿Qué pasó con Alexis Sánchez, Anna Modler y Marco Ferri? El trío amoroso que desvela a los fans del fútbol y los realitys

Se ha convertido en el "cahuín" del año en redes sociales y los más apasionados se plegaron con el futbolista en una cruzada de comentarios de consuelo, incluso a pesar de que nunca hubo confirmaciones oficiales.

Alexis Sánchez supuestamente cultivó una relación con la modelo sudafricana Anna Modler, pero nunca se mostraron juntos. Ella aparecía en fotos con los perros del deportista, apareció en los mismos lugares que él, los alimentos que consumieron parecían estar en las mismas mesas, pero nunca se dejaron ver juntos; salvo en una imagen furtiva del periódico británico The Sun, que data de agosto de 2019.

Según se especuló, la relación había comenzado un año antes y se fue cultivando lejos del escrutinio público. Eso hasta mediados de agosto de este año, dos inviernos después del supuesto inicio del amorío.

Al parecer a los protagonistas de esta historia le gusta entregar novedades de manera cíclica y en el mes de agosto, porque Anna Modler publicó una imagen de sus vacaciones en las costas italianas gracias a la que muchos especularon sobre el quiebre de la relación con el futbolista.

La debacle para los fanáticos vino cuando el domingo la rubia compartió una historia en la que se veía su almuerzo del días, además del torso desnudo de un hombre que la acompañaba en la mesa.

La historia de Anna Modler que desató las especulaciones.

Mientras las especulaciones explotaban en redes sociales, la usuaria de Twitter @CarlaDeBerrios fue más elocuente y apuntó que la pista clave aquí era la medalla en el cuello del sujeto.

El italiano entonces quedó expuesto. La alhaja pertenecía nada más ni nada menos que al ex chico reality y ex de Aylén Milla, Marco Ferri.

Tanto Modler como Ferri luego compartieron por separado imágenes que los posicionaban en el mismo lugar al sur de la isla de Creta, en Grecia: la playa Preveli.

Las historias de Anna Modler y Marco Ferri en Grecia.

El drama aumentó cuando entro en escena la ex de Marco Ferri, la también chica reality Aylén Milla, reveló un descorazonado mensaje por medio de sus propias historias en Instagram.

"El contenido que veo en Instagram me está haciendo daño, me afecta y ya no podía controlarlo", aseguró Milla justificando su alejamiento de las redes sociales.

Y luego remató: "no voy a permitir que Instagram afecte mis estado emocionales y mi psiquis mental, mi integridad como persona".

La ex de Marco Ferri, Aylén Milla, se suma a la situación.

El tiro de gracia finalmente lo dio Marco Ferri, quien compartió el mismo domingo en su perfil la imagen capturada por un dron en el que se lo puede ver junto a Modler e incluso la etiquetó, en lo que prácticamente fue interpretado como el punto final a la historia.

"De 0 a 500 metros en unos segundos y muchos latidos del corazón", escribió el italiano.

La foto del dron que Marco Ferri compartió junto a Anna Modler.

Pero el masazo definitivo sobre la mesa lo puso la mismísima Anna Modler al mediodía de este martes 1 de septiembre, al compartir una imagen en la que aparece con Marco Ferri en los alrededores de la playa Seitan Limania.

"La vista hace que la escalada valga la pena", recalcó la modelo de la agencia Premier Model Management.

Hay que ser justos, el gesto de una foto compartida la modelo nunca lo tuvo con Alexis Sánchez.

La foto que compartió Anna Modler en la que aparece junto a Marco Ferri.

¿Y qué pasó con Alexis? El hombre se dedicó a compartir imágenes que lo muestran disfrutando de un atardecer en un lujoso yate.

La guinda de la torta fue que el tema que le puso a sus historias: "Hawái", de Maluma, canción que tiene historial de polémicas en otras relaciones amorosas frustradas.

La foto de Alexis Sánchez sólo en un yate.