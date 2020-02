Conoce a la modelo sudafricana que conquistó al ídolo chileno Alexis Sánchez

El jueves era pura especulación, ahora ya se da por hecho que existe una relación entre el futbolista chileno Alexis Sánchez y la modelo Anna Modler.

Y es que, según cuentan, la relación no es nueva, data de agosto de 2018 aunque han sabido resguardarla con medidas como no seguirse, ni darse "me gusta" o comentarse mutuamente en sus cuentas de Instagram.

Pero Humber y Atom no mienten. Los ojos del mundo del fútbol se posaron sobre Modler después de que publicó una imagen junto a los reconocidos canes del "7", al celebrar sus 22 años.

Revisando su perfil hacia atrás, la joven de origen sudafricano tiene otras múltiples imágenes en las que aparece con los "retoños" de Sánchez.

La Cuarta cuenta en su edición de este viernes que la pareja se conoció en un festejo, un poco antes de que concluyera la temporada pelotera pasada. El ahora jugador del Inter de Milán en ese entonces tenía la responsabilidad de representar a Chile en la Copa América, por lo que el vínculo creció a la distancia por medio de WhatsApp.

La primera evidencia: el 5 de agosto de 2019 el tabloide inglés The Sun capturó a los "tórtolos" en una estación de metro y aunque en ese momento se detonaron las especulaciones no crecieron mucho más, hasta este jueves.

Tras eso el entrenador del Manchester United Ole Gunnar Solskjær prestó al jugador al Inter, pero no pudo separar a Sánchez de Modler, porque iniciaron una relación a fines de agosto que hasta ahora habían mantenido con un bajo perfil.

Eso sí, otra evidencia: la rubia apareció en la zona preferencial de Estadio Giuseppe Meazza para el encuentro entre Inter y Udinese, incluso a pesar de que Sánchez no jugó.

Luego visitaron la ciudad de Como en Italia y se los vio compartir pastas en varias ocasiones, mientras visitaban distintos restaurantes. También estuvieron en Ibiza.

Anna Modler es nueve años menor que la anterior -y al parecer olvidada- conquista de Alexis Sánchez.

De acuerdo con los registros de la agencia Premier Model Management, la sudafricana mide 170 centímetros, calza 40 y sus medidas con 80-61-93.

Además es uno de los rostros más solicitados para desfiles de moda y secciones de alta gama.

A continuación algunas de las imágenes que retratan a Modler, aunque todavía sin mostrarse junto al ariete chileno.