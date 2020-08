Maluma salió al paso de los rumores de su conflicto con Neymar Jr., después de una serie de especulaciones que se han gestado en redes sociales sobre que el futbolista le arrebató la novia, la modelo Natalia Barulich, al cantante.

Rumores que se habían acrecentado después de que Barulich publicó en Instagram la portada de una revista en la que aparecía junto a Neymar, de que el cantante lanzara la canción "Hawái" en la que hacía referencias a una relación tóxica y, sobre todo, luego de que Neymar celebrara el paso a la final de la Champions League del París Saint-Germain, cantando una canción de Maluma con todo el equipo, lo que fue interpretado por los fanáticos como la burla definitiva por quedarse con la conquista.

A eso se sumó que el miércoles, después de la "celebración-burla" de Neymar, Maluma cerró repentinamente su Instagram, alzando todas las alarmas de sus seguidores, quienes volvieron a interpretar la jugada como la forma que tuvo el colombiano para demostrar su molestia con el vínculo entre su ex y el jugador del equipo francés, aparte de ser humillado públicamente por un team de fútbol completo.

Pero sorpresivamente Maluma apareció la noche de este jueves para desbancar toda las sabrosas historias que se habían creado los fanáticos. El hombre reactivó su perfil en la red social e hizo una transmisión en vivo, momento en el que reaccionó en torno a las especulaciones.

"¿Qué pasa con Neymar?", le preguntaron más de una vez en los comentarios. Ante la insistencia, Maluma indicó que "¡no, parceros! ¡No se dejen engañar! No se dejen engañar por las redes o por algunos medios de comunicación que inflan la noticia. No ha pasado absolutamente nada".

"Yo realmente no sé si ellos están juntos e igual no me importa, porque cada quien hace su vida. Cada quien hace lo que le da la gana. Y si ellos son novios, me parece muy bien. Me parece correcto. Cada quien necesita un amor en su vida, ¿no?".

Un poco más adelante en la transmisión recalcó "yo no tengo ningún pedo con él, o por lo menos que yo sepa, no tengo ningún pedo. Al revés, me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París, por poner esa canción tan cabrona después del partido".

"Ver a todo ese combo de cracks cantando mis canciones representa mucho para mí", sentenció.

Y así es como la buena historia queda desbancada. Pero Maluma fue más inteligente y aprovechó todo el revuelo y la atención que ganó dentro de la semana para lanzar su más reciente disco y hacer explotar las redes sociales nuevamente.

"Papi Juancho" se llama la placa y ya se puede escuchar en las principales plataformas de streaming. También lo puedes escuchar a continuación: