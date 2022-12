Olympique de Marsella alista su regreso a la Ligue 1. Luego de la pausa por Qatar 2022, el cuadro marsellés retomará su participación en la liga francesa a fines de diciembre, todo pensando en volver a instalarse en los primeros puestos y meterle presión al líder PSG.

Por eso, Alexis Sánchez y compañía ya viven la intertemporada en la ciudad al sur de Francia. El Niño Maravilla, que aprovechó sus vacaciones para visitar Tocopilla, regresó con todo para trabajar en la segunda parte de la campaña de su club.

Y entre eso, también se dio el tiempo para participar de una maravillosa actividad. Este viernes, el delantero nacional llegó hasta el Hospital Timone Infant de Marsella junto a varios compañeros de su equipo, donde compartió con los pequeños internados y el personal médico.

El mismo Alexis compartió las imágenes de su visita al centro hospitalario a través de Instagram, donde se ve acompañado por varios niños y con regalos oficiales del club. La figura del Marsella acompañó el registro con la canción We Are The World.

Ya pensando en la segunda parte de la temporada 2022-23, Alexis y compañía se preparan para el redebut en la Ligue 1. El jueves 29 de diciembre, el cuadro marsellés chocará con el Toulouse por la fecha 16 de la liga francesa, donde marcha en la cuarta posición.

